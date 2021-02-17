Як схуднути всього за 3 тижні – відповідь дієтолога

Не варто виснажувати себе дієтами

8-е березня вже через 3 тижні! І інтернет рясніє різними марафонами, курсами і вебінар з головним питанням: "Як схуднути за 21 день?". Чи реально досягти результатів за три тижні і головне – як це зробити легко і без шкоди для здоров'я, розповіла дієтолог Людмила Гончарова в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Оливкова олія, горіхи, яйця і цільні злаки. Багато хто вважає, що саме ці продукти прискорюють метаболізм. Але насправді – це не так. У кожної людини на різні продукти індивідуальна реакція. Що говорити про горіхи і злаки, коли навіть вода з лимоном може нашкодити.

"Кислоти, які знаходяться в лимоні, дуже агресивні. Наприклад, якщо є порушення слизової, агресія цих кислот викликає деструкцію", – пояснює дієтолог Людмила Гончарова.

Як правильно харчуватися, щоб схуднути Фото: freepik.com

Що пити, щоб схуднути

А ось споживання води – дієвий спосіб схуднення, але для кожного своя норма. І ось як правильно її розрахувати: 50 мл треба помножити на вагу тіла і до результату додати ще 1 літр води. Спочатку цифра може налякати – якщо у вас 60 кілограмів, то норма, виявляється, 4 літри в день. Але поступово організм людини буде сам просити таку кількість. Головне – пити за півгодини до їжі, а потім не вживати рідини півтори години. Дієтологи ж відзначають, що вже через 3 тижні всі шоковані результатом.

"Якщо це невелика вага, то людина може схуднути на 2-3 кг, а якщо велика, наприклад, 50 зайвих кіло, то це може бути і мінус 5 кілограм за три тижні", – розповіла експерт.

Від чого відмовитися, щоб схуднути

Наступним кроком, який прискорить схуднення, може бути відмова від мучного, солодкого, копченого, квашеного і маринованого. Залишаються в раціоні свіжі овочі та фрукти, і все варене. Також дієтологи радять їсти менше солі, а якщо важко втриматися – можна перейти на Гімалайську сіль. Ці прості правила дозволять краще перетравлювати їжу, а відповідно і прискорять метаболізм.

Якими повинні бути фізичні навантаження

Фото: Instagram/korzh_lera

Не варто забувати і про фізичні вправи. І можна не заганяти себе в спортзалах. Варто просто перевищувати денну норму кроків – 10 тисяч. Контролювати ж цей процес дуже легко, адже зараз кожен телефон може підрахувати кількість кроків за допомогою спеціальних додатків.

"Якщо ви будете проходити 20 тисяч кроків і споживати скільки ж калорій, як і вживали, то почнете худнути. Але тут важливіше регулярність, ніж інтенсивність", – коментує фітнес-тренер Микола Рудько.

Чому важливо правильно спати, щоб схуднути

Не менш важливим є сон. О 22:00 організм людини починає виробляти меланін. Якщо ж не лягати спати вчасно, то гормон не виробляється в потрібній кількості. Такі перепади теж можуть додати кілограмів, а ось якщо налагодити сон – навпаки.

Головне почати. Але не варто завантажувати себе всім і відразу, адже це стрес для організму. А ось смачне, регулярне харчування, нормована фізична активність дозволять не тільки скинути 3-5 кілограмів, але і поліпшити настрій.

Як легко схуднути до весни – дивіться відео:

А тут дізнаєтеся про те, з чого починається здоровий ранок дієтолога.

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