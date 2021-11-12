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СЬОГОДНІ Life Здорово

3 причини полюбити коріандр – як застосовувати спецію для здоров'я та харчування

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
12 листопада, 16:00
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Стебла і листя коріандру ще називають кінзою, а її багато хто з нас кладе в салати. Але користь для здоров'я можна отримати зі всіх частин цього овочу-спеції
Коріандр, як зелень для салату та спецію можна застосовувати для здоров'я та харчування
Коріандр, як зелень для салату та спецію можна застосовувати для здоров'я та харчування / Фото: Колаж: Сьогодні

Всі частини коріандру їстівні, незалежно від їхнього унікального смаку. А сама рослина, яка здавна використовується у Східній медицині та кулінарії , ефективно також при ревматоїдному артриті, пише медичний журнал Nutrients.

То коріандр – це кінза і чим він корисний?

Коріандр – широко використовується коренеплід, зелень і пряність, без якого не обходиться народна медицина, що має як поживні, так і лікувальні властивості. Багато хто помиляється, думаючи, що кінза і коріандр – це різні прянощі. Коріандр (Coriandrum sativum) – широко поширена рослина сімейства Apiaceae, а кінзою прийнято називати стебла та листя цієї рослини.

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Кінзою називають стебла та листя, а пряністю – насіння коріандру
Кінзою називають стебла та листя, а пряністю – насіння коріандру / Фото: freepik.com

Ще коріандр називають китайською петрушкою, вважаючи, що рослина родом з Азії, хоча Батьківщина коріандру – Середземномор'я. Ця однорічна трав'яниста рослина широко культивується в Азії, Північній Африці, Центральній Європі.

Всі частини рослини їстівні: свіже зелене листя зазвичай використовується в тайській та в'єтнамській кухні. Коріння використовується в азіатській кухні, а стебла рубають і використовують у супах та рагу. Крім того, що коріандр широко використовується як спеції та овочі в кухнях різних регіонів і країн, він також має довгу історію використання як традиційний засоби для лікування різних захворювань.

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А чим корисний коріандр та як його вживати?

Коріандр використовується в народній медицині для лікування розладів травної системи, таких як діарея, біль у шлунку та блювання.

В індійській традиційній лікарській системі коріандр використовується для лікування захворювань сечовидільної, дихальної та травної систем.

А в недавньому дослідженні зазначається, що вживання коріандру може покращити фізіологічні та біохімічні порушення, викликані артритом, в литкових м'язах.

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Насіння коріандру додають у різні страви, також з них варять цілющий відвар
Насіння коріандру додають у різні страви, також з них варять цілющий відвар / Фото: freepik.com

Можна додавати листя і насіння коріандру в страви, готувати з них відвар, який, до речі, допомагає зробити блідими ластовиння. Також у косметології та народній медицині активно використовують ефірні олії з коріандром. Але рослина може викликати алергію, тому в якому вигляді коріандр підійде саме вам, підкаже ваш сімейний лікар.

Також ми писали, які спеції корисні та допоможуть схуднути.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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