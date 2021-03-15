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Унікальні Пурпурові острови в Південній Кореї: чому там все фіолетове

Сьогодні, 12:22

Місцеві жителі носять фіолетовий одяг

Пурпурові острови в Південній Кореї – унікальний туристичний об'єкт створили мешканці однієї з провінцій на південному заході країни. Два острови повністю пофарбовані у фіолетовий. Чому жителі вибрали саме фіолетовий колір – далі в матеріалі. До речі, Китай здає в оренду безлюдні острови – всього 535 доларів за гектар на рік.

Відео: Сьогодні

Два острови в Південній Кореї повністю пофарбовані у фіолетовий колір – дахи будинків, паркани, мости та вулиці. А місцеві жителі носять фіолетовий одяг. Цей колір обрали не випадково, адже квітковий символ регіону – фіолетовий китайський дзвіночок.

Острови щодня відвідують туристи. Тим, хто дотримується колірної гами, вхід безкоштовний.

Унікальні пурпурні острови в Південній Кореї
Унікальні пурпурні острови в Південній Кореї
Фото: скриншот

За словами місцевої мешканки Джун Сун Шим, вона завжди носить фіолетовий одяг – навіть шкарпетки і білизну такого кольору. А коли подорожує в інші міста, люди відразу бачать, що вона живе на Пурпурних островах.

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Джерело: Сьогодні
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