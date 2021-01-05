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Собор з сумною історією, місто старовірів і гірськолижний курорт: чому варто поїхати на Буковину

Вчора, 13:16

Розповідаємо, чому варто обов'язково відвідати Буковину

На Буковині є унікальна церква, помолитися в якій з'їжджаються старообрядці зі всього світу. Гірськолижний курорт, де можна кататися навіть дітям з 2 років. А ще там святкують Маланку всю ніч, як карнавал. Що важливо знати про Буковину і чому неодмінно варто туди поїхати – далі в матеріалі.

Сюжет Дарини Трунової та Руслана Кузьгова
Відео: Сьогодні

Успенський собор з сумною історією

Біля румунського кордону в селі Біла Криниця, яке раніше було Світовим центром старообрядництва, досі живуть старовіри. Вони не дивляться телевізор, не користуються телефонами і не дуже люблять гостей. Але саме ці люди побудували Успенський собор, подивитися на який їдуть звідусіль.

За словами екскурсовода Жанни Дудник, стіни собору зведено зі спеціальної цегли, покритої блакитною глазур'ю. Там зроблені спеціальні емальовані розписи.

Гірськолижний курорт Мигово
Гірськолижний курорт Мигово
Фото: hotelsbukovel.com.ua

Собор має сумну історію. Його звела сім'я Овсянникових в пам'ять про єдиного сином, який наклав на себе руки через нещасливе кохання. Батьки вивезли хлопця з Москви, щоб той не одружився з іноковіркою. Але цей задум лише зробив нещасними всіх.

В результаті їх мільйонні статки виявилися непотрібними, тому що немає продовження роду. Тоді вони вирішили спокутувати свої гріхи і побудувати такий величний храм.

Маланка в місті, де живуть етнічні румуни

На Буковині є місто Красноїльськ, де живуть етнічні румуни. Він відомий тим, що тут всі жителі святкують Маланку. Переодягаються в костюми і влаштовують масовий карнавал, на який з'їжджаються туристи з усієї України.

Заступник директора з виховної роботи Красноїльської гімназії Міхаела Гнатюк розповідає, що тут колись жив циган і щоб заробляти гроші на життя, він дресирував ведмедя, навчив його танцювати і виводив у світ. Так і заробляв собі на життя.

Маловідомий гірськолижний курорт Мигово

Саме святкування Маланки проходить 13 січня, а якщо ви хочете вже зараз покататися на лижах усією родиною, тоді вирушайте в гірськолижний курорт Мигово.

Директор готельного комплексу Мигово Ярослав Пацарнюк розповідає, що тут одна з кращих шкіл для навчання на лижах. Багато хто приїжджає сюди з дітьми 2-3 років, щоб поставити їх на лижі.

Курорт Мигово
Курорт Мигово

Є тут і каток, де можна покататися на ковзанах. Ціни тут нижче, ніж у інших українських курортах. А недалеко від Мигово можна відгуляти вечір по-буковинськи.

Любителів поїсти нагодують стравами, яких ніде не спробуєте, крім Буковини: квасоля варена, маринований перець, морква, оселедець на картопляної подушці, мазурики. А щоб краще їжа засвоювалася, тоді запрошують співати і танцювати. В січневий карантин кажуть, все одно будуть працювати, але з дотриманням санітарних вимог.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про самих чарівних місцях Чернівців.

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туризм буковина Буковина Чернівці
Джерело: Сьогодні
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