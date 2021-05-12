Скільки коштує відправитися на регату в Туреччині: особливості морського відпочинку
З Мармарису стартувала ціла українська флотилія, яка протягом тижня буде курсувати вздовж узбережжя Туреччини
Травневими святами українці скористалися не тільки для поїздок до родичів до Львова і Одеси. Деякі – поїхав на відпочинок на регату в Туреччині. Там у вихідні з Мармарису стартувала ціла українська флотилія, яка протягом тижня буде курсувати вздовж узбережжя Туреччини. Загалом – 28 яхт і катамаранів з двома сотнями українців на борту. Скільки коштує такий вид відпочинку, кому він підійде і, головне, де взяти яхту – про це в ефірі інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" телеведуча Юлія Галушка розпитала у організатора української флотилії в Туреччині Павла Непша.
Скільки коштує відправитися на регату?
Цей відпочинок абсолютно можна порівняти за ціною відпочинку в готелі – 750-1000 євро. На яхті є капітан, який управляє судном, а саму яхту не обов'язково купувати – можна взяти в оренду.
Де їсти, спати під час подорожі на яхті?
На яхті є всі комфортні умови для проживання – і для сну, і для приготування їжі. Яхта – як будинок на воді, де всі учасники задіяні і в прибиранні судна, і в приготуванні їжі, і в вечірниках.
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