Романтичний вікенд в Україні на День святого Валентина: куди поїхати

Сніжна зима трактує тренди подорожей

Інтернет рясніє пропозиціями романтичних турів на вихідні. Турфірми ж заявили, що з цього року святковий сезон подорожей на вікенд починається саме з 14 лютого, хоча раніше стартував лише з 8 березня. Туроператор Тетяна Кіхно в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіла, які подорожі зараз пропонують українцям і яка їхня вартість. А якщо в подорож поїхати не вийде – влаштуйте інший сюрприз коханій людині на День святого Валентина. Спеціально до свята 14 лютого ми зібрали 14 ідей, як провести День всіх закоханих незвично і цікаво.

Чим привабливі тури вихідного дня

На День закоханих тури вихідного дня стали популярними саме цього року. 2020-го більшість сиділи вдома, тому що тоді внутрішній туризм не був таким масовим. Тепер же кожен другий шукає пригод поблизу.

"Якщо говорити про відпочинок вихідного дня, то найчастіше люди шукають міста, розташовані поблизу їх місця проживання. Як правило, відстань досягає 300-350 км", – пояснила туроператор Тетяна Кіхно.

Карпати в трендах: куди ще можна поїхати

І сніжна зима трактує тренди подорожей! Більшість людей іде в Карпати. В середньому ціна на тур вихідного дня в Західній Україні стартує від 2500 і до 30 000 гривень.

А ще пандемія відкрила одну перлину Львівської області – наскальну фортецю Тустань, де можна прогулятися як влітку, так і взимку.

У скільки обійдеться відпочинок в Карпатах Фото: Depositphotos

Але якщо в Карпати їхати далеко, а покататися хочеться – є курорт в Центральній Україні – Водяники. Там є і гори, і ресторани, і затишні садиби. Відпочинок удвох на вихідні обійдеться від 1500 гривень.

Користується попитом і Південна Україна. Хоча і морозно, але закохані мріють відсвяткувати День святого Валентина на узбережжі моря.

Яка є альтернатива далеким подорожам

Коли шкода витрачати час на дорогу, то вихід є – приміські готелі на будь-який смак. Найпопулярніші SPA-готелі. Ціна за ніч стартує від 1000 гривень. Там пара може відпочити від міської суєти і усамітнитися. А деякі готельні комплекси навіть перейняли практику із Закарпаття і додали чани під відкритим небом.

"В Україні з'явилося як мінімум 3 купольних готелі, ціна за добу в яких становить 1500 грн. На вигляд це може бути як невелике наметове містечко, але всередині там все влаштовано, аж до кухні", – поділилася туроператор.

Закохані, які вирішили залишитися в місті, можуть відвідати разом майстер-клас з гончарства і спробувати зробити свій символ любові або відправитися сніговими завалами в мініподорож на квадроциклах.

Добірка подарунків на День святого Валентина – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, що українці найчастіше купують на 14 лютого – список подарунків.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися