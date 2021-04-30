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Озера, парки і ліс: куди піти на шашлик в Києві

Сьогодні, 12:27

Настають травневі свята і пом'якшення карантину: де в столиці можна відпочити і приготувати шашлик

У Києві скасовується локдаун і пом'якшується карантин. До того ж на носі травневі свята і Великдень. Т. Тож саме час задуматися про вилазку на природу. Раніше ми вже згадували основні правила приготування найсмачнішого шашлику.

Але, щоб приготувати м'ясо, потрібно вибрати місце, куди піти на шашлик. Не забувайте, що палити багаття можна тільки в спеціально відведеному і обладнаному для цього місці, інакше вам не уникнути штрафу. Ми пропонуємо вам список місць у Києві, де можна чудово провести час з сім'єю, побути на природі і поїсти смачний шашлик.

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Труханів острів

Напевно, одне з найпопулярніших місць для пікніка в Києві. Для шашликів тут передбачено безліч гриль-зон. Також можна відвідати розважальні локації, зайнятися спортом, посидіти в кафе, пройти мальовничим Пішохідним мостом і відпочити від міської суєти.

Нікольський ліс

Нікольський ліс досить чистий, тут не часто зустрінеш галасливі компанії. Відмінне місце для відпочинку всією сім'єю. Дістатися можна від станції метро "Червоний хутір" за 5-10 хвилин. А біля садиби лісництва є спеціально обладнані місця для пікніків.

Парк Партизанської слави

Дуже зручне місце для відпочинку. Хто не хоче сам возитися з шашликами, в парку є атракціони і кафе. А кому хочеться приготувати м'ясо власноруч – є місця для пікніків і шашликів. Ці зони розділені кількома озерами. Багато місця для прогулянок з дітьми. Потрібно їхати до станції метро "Бориспільська", звідти недалеко пішки.

Дарницьке лісництво

Місце знаходиться неподалік села Проліски під Києвом. Але сюди доведеться їхати автомобілем по трасі Київ – Бориспіль. Шашлики на свіжому повітрі вийдуть чудовими.

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Святошинське озеро

Зона відпочинку "Мир" розташована неподалік висотних будівель. Але це місце користується великою популярністю у жителів мікрорайонів. Адже поруч озеро і прекрасний ліс. Для любителів пікніків передбачені кілька навісів, лавочки, баки для сміття. Дістатися можна власним транспортом з боку Житомирської траси (поворот – зупинка "с. Калинівка"), або пішки з боку вулиці Миколи Ушакова через приватний сектор.

Березовий гай "Берізка"

Зона відпочинку "Берізка" розташована на кордоні Дніпровського і Деснянського району поруч з вулицею Братиславська. Це єдине місце в Києві, розташоване посеред березового гаю. Тут є навіси, лавочки, спеціально обладнані майданчики.

Нагадаємо, раніше ми публікували інформацію від "Київзеленбуду", в яких районах Києва можна розводити багаття.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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Джерело: Сьогодні
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