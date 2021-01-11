Як організувати оригінальне побачення в Україні та скільки це коштує

Варіантів, як здивувати кохану людину – багато

Романтична вечеря при свічках або екстремальний стрибок із парашутом. Оригінальні побачення в Україні люблять і молоді, і сім'ї зі стажем. Одними з перших дивувати закоханих взялася команда з Кам'янця-Подільського. Чим готові вражати – далі в матеріалі.

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Жива музика, пелюстки троянди, вогники свічок. Здається, десь під стелею купідони вже нагострили стріли. Але це не сцена з романтичного кіно, а реальне побачення, на яке вже вдруге запрошує свою майбутню дружину закоханий Дмитро Ткачук. Спочатку хлопець хотів зробити все своїми силами, але в силу різних обставин не зміг це зробити, тому довелося шукати варіанти, адже задумав таким оригінальним чином зробити пропозицію коханій.

Коли ж почув заповітне "так", для себе вирішив, що радувати кохану подібними сюрпризами буде хоча б раз на місяць, навіть після одруження. Дівчина такий вчинок коханого оцінила.

"Ідеальне побачення" Фото: YouTube

Романтики в стосунках хочуть усі, незалежно від віку, розповідає співорганізатор оригінальних побачень Юлія Пилипчак. Каже, часто затишні вечері для батьків організовують дорослі діти.

Це може бути і повітряна куля, і параплан. Є і побачення в фортеці, яка є перлиною Кам'янця-Подільського, використовують для таких вечорів різну піротехніку і декорації, розповідає співорганізатор оригінальних побачень.

Як правило, на незвичайні зустрічі запрошують чоловіки, втім і дівчата не відстають в оригінальності. Святкування дня народження – теж привід запросити на побачення.

При цьому географію діяльності організатори розширюють. За словами співорганізатора оригінальних побачень Михайла Верховного, вони приймають гостей із різних міст України і не тільки.

Зимовий сад, квест-кімната, оберемки троянд і вишукана вечеря. Варіантів, як здивувати половинку, є багато. Щоб підготувати таке побачення, команді організаторів потрібно кілька днів.

Вартість оригінального побачення коливається від декількох сотень до декількох тисяч гривень.

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