Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як організувати оригінальне побачення в Україні та скільки це коштує

Сьогодні, 18:30

Варіантів, як здивувати кохану людину – багато

Романтична вечеря при свічках або екстремальний стрибок із парашутом. Оригінальні побачення в Україні люблять і молоді, і сім'ї зі стажем. Одними з перших дивувати закоханих взялася команда з Кам'янця-Подільського. Чим готові вражати – далі в матеріалі.

Сюжет Ксенії Середи і Юрія Васильченко
Відео: Сьогодні

Жива музика, пелюстки троянди, вогники свічок. Здається, десь під стелею купідони вже нагострили стріли. Але це не сцена з романтичного кіно, а реальне побачення, на яке вже вдруге запрошує свою майбутню дружину закоханий Дмитро Ткачук. Спочатку хлопець хотів зробити все своїми силами, але в силу різних обставин не зміг це зробити, тому довелося шукати варіанти, адже задумав таким оригінальним чином зробити пропозицію коханій.

Коли ж почув заповітне "так", для себе вирішив, що радувати кохану подібними сюрпризами буде хоча б раз на місяць, навіть після одруження. Дівчина такий вчинок коханого оцінила.

"Ідеальне побачення"
"Ідеальне побачення"
Фото: YouTube

Романтики в стосунках хочуть усі, незалежно від віку, розповідає співорганізатор оригінальних побачень Юлія Пилипчак. Каже, часто затишні вечері для батьків організовують дорослі діти.

Це може бути і повітряна куля, і параплан. Є і побачення в фортеці, яка є перлиною Кам'янця-Подільського, використовують для таких вечорів різну піротехніку і декорації, розповідає співорганізатор оригінальних побачень.

Як правило, на незвичайні зустрічі запрошують чоловіки, втім і дівчата не відстають в оригінальності. Святкування дня народження – теж привід запросити на побачення.

Читайте також:
69 років щасливого шлюбу: пара прожила все життя разом після випадкового побачення наосліп

При цьому географію діяльності організатори розширюють. За словами співорганізатора оригінальних побачень Михайла Верховного, вони приймають гостей із різних міст України і не тільки.

Зимовий сад, квест-кімната, оберемки троянд і вишукана вечеря. Варіантів, як здивувати половинку, є багато. Щоб підготувати таке побачення, команді організаторів потрібно кілька днів.

Вартість оригінального побачення коливається від декількох сотень до декількох тисяч гривень.

Тим часом ми з'ясували, як навчитися говорити "дякую", навіть коли не хочеться.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Несподівані причини, для чого потрібно частіше говорити "дякую" Сексуальність - це не привабливість, а що ж тоді? Розбираємося разом | Сьогодні буде секс Розмова, яка змінить життя. Починаємо відверто говорити про секс
побачення стосунки романтика
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Эра Водолея. Чего стоит ожидать знакам в 2021 году
Эра Водолея. Чего стоит ожидать знакам в 2021 году

Популярні статті

Сьогодні, 15:59Food

Вареники із сюрпризами на старий Новий рік: квасоля – до дітей, а курага – до радості

Сьогодні, 15:54Fun

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

Сьогодні, 14:45Food

Страви на старий Новий рік: ТОП-5 рецептів

Сьогодні, 09:15Events

Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

Сьогодні, 05:19Психологія

Гороскоп на сьогодні 11 січня: Дев чекає приголомшливий успіх, а Терези – прибирання

Вчора, 19:33Wellness

Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

Вчора, 18:09Шоу-бізнес

Це сталося: молода дружина Віктора Павліка вагітна (фото)

Вчора, 13:38Техно

Чим замінити WhatsApp – 5 альтернативних месенджерів

Вчора, 09:55Стиль

5 речей, які подарувала жінкам Коко Шанель

Вчора, 06:40Психологія

Гороскоп на тиждень 10-16 січня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:05Психологія

Гороскоп на сьогодні 10 січня: Овни будуть сповнені сил, а Тельцям потрібно знайти час на відпочинок

9 січняEvents

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

9 січняШоу-бізнес

Сестра стриптизерка, кулінарні курси і дядя злочинець: все, що потрібно знати про герцогиню Кембриджську

9 січняFood

Починаємо приводити себе у форму: 5 детокс-супів, які допоможуть схуднути

9 січняШоу-бізнес

"Я занадто драматизував": учасник "Холостячки" шкодує, що не пішов з проєкту раніше

9 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 9 січня: Водоліям можна експериментувати з іміджем, а Рибам – правильно розподіляти навантаження

Новини партнерів

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Дружина Дзідзьо показала сміливе фото з відпочинку
Дружина Дзідзьо показала сміливе фото з відпочинку
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Три знака зодиака, от которых полностью отвернётся удача в январе
Три знака зодиака, от которых полностью отвернётся удача в январе
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
Як смачно приготувати гарбуз із сиром — простий рецепт
Як смачно приготувати гарбуз із сиром — простий рецепт
Звезды нашли способ делать фото так, чтобы не было видно морщин
Звезды нашли способ делать фото так, чтобы не было видно морщин

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти