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Ми знайшли унікальний містичний куточок для подорожей на Тернопільщині: що приховує тисячолітнє каміння

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
26 липня, 15:55
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За легендами, в християнські часи жертовник вирішили освятити, вирізавши на ньому прямо в камені великий хрест
На Тернопільщині є містичний храм з жертовником
На Тернопільщині є містичний храм з жертовником / Фото: Сьогодні

Унікальний містичний куточок для подорожей є на Тернопільщині. У дохристиянські часи тут було місце для жертвоприношень. Після – там звели храм. Що приховують тисячолітні камені – далі в матеріалі.

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Де шукати печерний храм на Тернопільщині

На півдні Тернопільщини на стрімкому березі річки Серет розташовано невеличке село Монастирок. Тут всього дві сотні жителів. Але кожен покаже місцеву знаменитість – печерний храм і язичницьке капище.

Екскурсовод Стефанія Малиновська каже, на екскурсії сюди приїжджають туристи з Польщі, Німеччини, Австрії.

У кам'яних стінах є кімнати, в яких жили монахи. Вони тут їли, а в печерному храмі – правили. Там є такий жертовний камінь великий, місцеві жителі називають його Довбушева печера.

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Де розташований жертовний камінь, в якому вода стає червоною

Майже над стометровим обривом, над річкою Серет розташована стародавня язичницька плита. До сих пір видно рів, який вирізали, щоб стікала кров жертви.

За словами екскурсовода, давно ще говорили що це жертовний камінь, на якому колись приносили в жертву барана, кози і кров в цей камінь стікала.

Кажуть, що якщо довго вода постоїть в цьому камені, то вона стає червоною. Люди розповідають легенду, що червоніє вода від крові невинних, чиї душі тут втратили.

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Хто і коли освятив цей жертовник на Тернопільщині

Християнські ченці, які прийшли в ці місця в 9-му столітті, вирішили освятити жертовник.

Краєзнавець і експерт з туризму Ростислав Яцків розповідає, що згідно з легендами, в християнські часи жертовник вирішили освятити, вирізавши на ньому прямо в камені великий хрест. І тут є печерний храм, в якому єдиний образ, де Ісус із закритими очима.

За легендою, ченці серед ночі помітили, як на стіні з'являються якісь штрихи. Вони обвели їх грудкою вапняку і перед ними встало обличчя Ісуса.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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