Чи можна кататися на лижах в локдаун: як змінилася робота гірськолижних курортів

Лижний сезон в Драгобраті почався зовсім недавно

Через сильні снігопади, рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у горах на Франківщині. Тому тим, хто катається в районі Чорногіского хребта, радять бути особливо обережними. Зате в сусідній, Закарпатської області на курорті Драгобрат снігу радіють, адже його чекали з початку листопада. Як працюватимуть українські гірськолижні курорти в умовах локдауна – далі в матеріалі.

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Лижний сезон в Драгобраті: чого чекати туристам

Дорога на Драгобрат починається в Ясінях біля підніжжя гори. Зазвичай туристи збираються тут, потім пересідають на автомобілі з високою прохідністю, які і везуть їх вгору. Дорога займає півгодини.

Лижний сезон в Драгобраті почався нещодавно, хоча на перших гостей чекали ще в середині грудня. За словами власника туристичної садиби Яреми Борисяка, останні 2 роки зима приходить із запізненням.

Видимість на горі близько 30 метрів, але це не туман. Це таким чином хмара перекочується через так звану Перемичку на Драгобраті. Висота становить 1554 метри. Саме тут туристи сходять з підйомника і їдуть вниз або заходять погрітися глінтвейном в найбільш високогірне кафе України.

Драгобрат Фото: Андрей Великолепный / google.com/maps

Як працюватимуть гірськолижні курорти під час локдауна

Гірськолижним курортам під час посиленого карантину працювати дозволили, але з обмеженнями.

Ресторани з 8 по 24 січня закривають навіть в готелях. Хоча самі готелі і гостьові будинки працюють. На різдвяний період всі вони заповнені.

За словами керівника готелю Юлії Аврашко, своїм гостям, які у них будуть жити, харчування нададуть. А ось гостей з вулиці не будуть приймати, буде тільки їжа на виніс.

Цієї зими власники деяких готелів і підйомників скинулися і орендували снігову гармату. Запускати її планують, коли природного снігу не буде.

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