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Куди поїхати в Європу на 8 Березня: огляд цікавих місць

Сьогодні, 14:58

Привабливі місця і країни, куди можна поїхати відпочити на свята

Наближається свято 8 Березня, яке в 2021 році випадає на понеділок. А це означає, що для святкування українці отримують аж три дні поспіль – з 6 по 8 березня.

Можна просидіти весь цей час вдома або походити по гостях. А можна оперативно зібратися і вирушити за кордон, щоб набратися незабутніх вражень і гідно зустріти перше весняне жіноче свято. Куди поїхати на 8 Березня-2021 – дивіться огляд дозволених в умовах пандемії коронавірусу країн і цікавих місць у нашій статті.

У більшості європейських країн на сьогодні триває жорсткий карантин. Тож як мінімум до травневих свят, а то і до самого літа українцям туди в'їзд заборонений. Але все ж є кілька місць, куди можна поїхати в найближчі святкові дні, щоб змінити обстановку, відпочити, порелаксувати, набратися вражень, смачно поїсти, сфотографуватися і навіть помандрувати у часі.

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Контраст пейзажів і епох

Як щодо того, щоб одночасно опинитися в кількох країнах і епохах? Зануритися в неповторну атмосферу Османської імперії, помилуватися мальовничим краєвидом з вершини пагорба на грецький Корфу, що по сусідству, а потім зголодніти і зайти в одне з вуличних кафе, які своєю кухнею багато в чому нагадують Туреччину, продегустувати знамениті благородні напої виноробні родини Чобо – гордість країни . Це можна зробити, якщо ви вирушите на весняні свята в Албанію.

Албанія
Албанія
Фото: Depositphotos

Албанія справедливо може похвалитися мальовничими пляжами, засніженими горами, бурхливими річками, найчистішими озерами, густими лісами і привітними людьми. Потрапивши в цю країну, обов'язково варто відвідати найдавніший Бутринті – археологічний музей-заповідник, що існував ще в шостому столітті до нашої ери і визнаний ЮНЕСКО спадщиною людської цивілізації. Ви побачите переплетення стародавнього і сучасного, природного і рукотворного світів.

Дешевий і якісний відпочинок

У святковий вікенд можна скуштувати численних смачних національних страв і загубитися в здогадах, що ж найбільше сподобалося: кебабчета, баниця, гювеч, таратор, мусака – і запити все це чудовим місцевим вином. А підкріпившись, рушити на острівець вузьким перешийком з давнім вітряком, як стиком часів – із сьогодення в далеке минуле.

Болгарія
Болгарія
Фото: Depositphotos

Все це можливо, якщо ви відвідаєте одне з найстаріших європейських міст – приморський Несебр, що в Болгарії. Він притягує туристів можливістю неспішно прогулятися старовинними мощеними вуличками, споглядаючи розмаїття грецького, римського і турецького стилів архітектури, помилуватися красою і спуститися на чудовий пляж. А ось Новий Несебр знаменитий різноманітністю сучасних будинків і готелів, а також курортним комплексом "Сонячний берег", які славляться як доброзичливий туристичний напрямок для сімейного бюджету.

Шикарне селфі

Дивлячись на фотографії, якими ви похвалитися після поїздки в Європу на 8 Березня, навряд чи хтось розпізнає, що вони зроблені не в Норвегії на знаменитих фіордах. Адже навіть багато географів називають Которську бухту фіордом, що має тектонічне походження. У цю мальовничу бухту Адріатичного моря входить кілька заток. Тож сюди точно варто зібратися заради найчистішого морського повітря, чарівних краєвидів і незвичайних панорамних знімків.

Чорногорія
Чорногорія
Фото: Depositphotos

Вся ця краса – в Чорногорії, європейській країні, яка славиться своєю природою і численними національними парками, відвідування яких – обов'язковий пункт у туристів. Скадарське і Чорне озера, каньйони гірських річок Морача і Мртвиця, льодовикові водойми, дикі ліси парку "Дурмітор", а також численні церкви, замки, фортеці, сучасна і старовинна архітектура – вам напевно захочеться приїхати сюди ще раз.

Засмага, лижі та релакс

Приємний морський бриз, пляжі, пісок, краса, комфортабельні готелі, смачна кухня і знаменита система all inclusive – ось справжній рай для туристів у Міжнародний жіночий день. У березні на морі ще може бути прохолодно, у цю пору року температура повітря тримається приблизно на рівні 20 градусів тепла, а море прогрівається до +10 – і це в найтеплішій Антальї. У цьому разі на допомогу прийде басейн з теплою водичкою і спа. А от система обслуговування і місцева кухня завжди на висоті, незалежно від сезону! Та й ціни не в сезон майже наполовину нижче, ніж влітку, тож вартість відпочинку вийде дуже демократичною.

Туреччина
Туреччина
Фото: Depositphotos

Зате в Туреччині за бажання є на що подивитися і де провести час. Для променаду по набережній не забудьте прихопити теплий одяг. Можна побувати на термальних курортах – у Памуккале, Кангалі, Ялові, Бурсі. Обов'язково відвідайте природні пам'ятки, старовинні міста і фортеці – кількість їх величезна в будь-якому туристичному центрі, який ви для себе виберете. А урізноманітнити відпочинок можна, покатавшись на снігових схилах, адже в березні в Туреччині ще триває гірськолижний сезон.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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