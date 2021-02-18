Коли українці відновлять поїздки в ЄС – одна умова

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен назвала дуже розмиті терміни

Ще кілька місяців українці не зможуть їздити в країни ЄС. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен. Яку умову повинні виконати українці – далі в матеріалі.

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За словами Анки Фельдхузен, безвізові поїздки в Європу для українців відновлять вже після успішної вакцинації в Україні. Дипломат також додала, що хоча зараз ситуація з коронавірусом у нас краща, ніж в Німеччині, єврочиновники повинні враховувати не тільки показники останніх тижнів.

Раніше ми повідомляли, що в 2020 році українці найчастіше літали відпочивати до Туреччини, Єгипету або в Емірати. Ці країни брали туристів при наявності негативного ПЛР-тесту. Але в 2021 році країни Євросоюзу, швидше за все будуть пускати туристів при наявності так званого "Ковідного паспорта".

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