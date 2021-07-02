Як безпечно подорожувати попутками: лайфхаки

Корисні поради, як безпечно користуватися сервісом пасажирських перевезень і попутками

Як безпечно подорожувати / Фото: Unsplash

Один з найпопулярніших сервісів пасажирських перевезень у країні – це коли водій в інтернеті виставляє маршрут своєї поїздки в інше місто, а охочі за гроші можуть приєднатися до подорожі.

У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" ведучі Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч розповіли, які неприємності можуть чекати на пасажира і як правильно обрати водія.

Історій, коли пасажири скаржаться на неадекватних водіїв популярного сервісу перевезень у соцмережах безліч. Тому ми вирішили перевірити, чи можна ще до поїздки зрозуміти дистанційно, що вас чекає небезпека, і як правильно поводитися пасажиру під час поїздки.

На що звернути увагу, вирушаючи в дорогу

Інтонація водія. Якщо з вами говорять збуджено або, навпаки, занадто спокійно – це перший дзвіночок, який свідчить про те, що співрозмовник може неадекватно поводитися під час дороги.

Водій постійно змінює місце посадки.

За вами приїхало не те авто, про яке домовлялися по телефону, або воно пошкоджене.

У машині сідати за водієм.

Якщо дорогою ви зрозуміли, що водій поводиться агресивно, без вагань виходьте раніше кінцевої зупинки.

Найдієвіший спосіб уберегтися – ідентифікувати особу водія.

"Ніколи не завадить повідомити іншим по телефону, і краще в присутності перевізника, що ви їдете на автомобілі певної марки, кольору, з такими-то номерами, з пункту А до пункту Б. А також обов'язково озвучити ім'я водія", – радить адвокат Руслан Сушко в ефірі телеканалу "Україна". Це завчасно стримуватиме людину, яка задумав щось зле.

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на каналі "Україна".

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