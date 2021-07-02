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СЬОГОДНІ Lifestyle Travel

Як безпечно подорожувати попутками: лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
2 липня, 12:50
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Корисні поради, як безпечно користуватися сервісом пасажирських перевезень і попутками
Як безпечно подорожувати
Як безпечно подорожувати / Фото: Unsplash

Один з найпопулярніших сервісів пасажирських перевезень у країні – це коли водій в інтернеті виставляє маршрут своєї поїздки в інше місто, а охочі за гроші можуть приєднатися до подорожі.

У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" ведучі Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч розповіли, які неприємності можуть чекати на пасажира і як правильно обрати водія.

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Історій, коли пасажири скаржаться на неадекватних водіїв популярного сервісу перевезень у соцмережах безліч. Тому ми вирішили перевірити, чи можна ще до поїздки зрозуміти дистанційно, що вас чекає небезпека, і як правильно поводитися пасажиру під час поїздки.

На що звернути увагу, вирушаючи в дорогу

  • Інтонація водія. Якщо з вами говорять збуджено або, навпаки, занадто спокійно – це перший дзвіночок, який свідчить про те, що співрозмовник може неадекватно поводитися під час дороги.
  • Водій постійно змінює місце посадки.
  • За вами приїхало не те авто, про яке домовлялися по телефону, або воно пошкоджене.
  • У машині сідати за водієм.
  • Якщо дорогою ви зрозуміли, що водій поводиться агресивно, без вагань виходьте раніше кінцевої зупинки.
  • Найдієвіший спосіб уберегтися – ідентифікувати особу водія.

"Ніколи не завадить повідомити іншим по телефону, і краще в присутності перевізника, що ви їдете на автомобілі певної марки, кольору, з такими-то номерами, з пункту А до пункту Б. А також обов'язково озвучити ім'я водія", – радить адвокат Руслан Сушко в ефірі телеканалу "Україна". Це завчасно стримуватиме людину, яка задумав щось зле.

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на каналі "Україна".

Раніше ми розповідали, як охолодити дім у спеку: економні лайфхаки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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