Фестиваль майстрів в селі Бушу: що подивитися і чим знамените це місце

До 30 річниці незалежності майстрині зробили величезне панно, яке показало, що Україна єдина. Тут і сировари є і художники, і гончарі.

Фестиваль майстрів в селі Бушу / Фото: скриншот

Традиції і ремесла відроджують у Вінницькій області. До 30-ї річниці незалежності там виткали унікальне панно. Майстри зі всієї України робили його на старовинних кроснах. Представили виріб на помпезному фестивалі. Що там було – далі в матеріалі.

Чим знамените село Бушу

Село Бушу у Вінницькій області називають місцем сили. Тут зберігся дохристиянський скельний храм, якому не менше 5 тисяч років. Тому місце популярне серед екстрасенсів, а ще тут почали відроджувати давні ремесла українців.

Які ремесла відроджують в Буші

Влаштували навіть фестиваль майстрів. Тут можна побачити, як наші предки робили живе масло на старовинному верстаті. Сировар Денис Конопля запевняє, що українці ласували вишуканими сирами ще в давнину. Свої робить з коров'ячого молока, додаючи паприку, горіхи, пажитник.

Багатьох цікавлять старовинні кросна – ткацькі верстати майстрів з усієї України, які до 30 річниці незалежності зробили величезне панно.

У Вінницькій області відродили давнє ремесло / Фото: Pexels

Художниця Оксана Городинська розписує будинок і каже, що в давнину по малюнку можна було визначити, як живе сім'я. За кольорами, які писалися на будинках можна було простежити склад сім'ї, родичів, вже у віці, або тих, хто вже помер, скільки молодих гілок, нової сім'ї і нового покоління є.

У Бушу можна їхати в будь-який час. Тут навчають не тільки ткацтва або сироваріння. Своїми вміннями охоче поділяться гончарі, художники і каменотеси.

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