Подкаст

Що подивитися у Луцьку, крім замка Любарта. ТОП-5 найкращих інстаграмних місць

Цікаві локації, де має сфотографуватися кожен турист

"Луцьк – місто на один день" – таке враження може скластися у багатьох людей, які збираються у подорож на Волинь тільки заради того, щоб зробити селфі біля знаменитого замка Любарта. Цей міф розвіяла лучанка Ольга Гордійчук – гостя нового випуску подкасту "Місцеві в курсі". Вона розповіла, куди ще варто піти у стародавньому місті, щоб провести найкращий у своєму житті вікенд!

"Раджу приїхати до Луцька на вікенд влітку, – розповідає Ольга. – Забронюйте екскурсію у місцевого історика Олександра Котиса. Він дуже цікаво розповість вам про історію міста, на що потрібно звернути увагу, куди обов'язково піти. Наприклад, я б не шукала найбільший будинок-вулик й відмовилася від прогулянки на човні по Стиру".

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Сьогодні.Lifestyle, у свою чергу, вибрали для вас ТОП-5 кращих інстаграмних локацій в Луцьку, де має сфотографуватися кожен турист.

1. Підземне місто під костелом

Костел святих апостолів Петра і Павла колись був частиною оборонної системи Луцька. Саме тому середньовічна будівля "обросла" масивними вежами, а за її стінами досі існують підземні переходи з сакральними об'єктами: трапезною, в'язницею та гробницями.

Цей підземний комплекс очолив п'ятірку найзагадковіших підземель України за версією сайту ILoveUkraine.

2. Містичний будинок з химерами

Містичний будинок, побудований архітектором Голованем, розташований на території історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" на березі річки Стир.

Двір, стіни та дах будинку прикрашають химерні кам'яні скульптури, виконані у різних стилях. Там також є "італійський" дворик і кузня. Якщо пощастить, можете зустріти й самого архітектора Голованя.

3. Екзотика у Луцькому зоопарку

Радимо також прогулятися Центральним парком імені Лесі Українки та по дорозі відвідати камерний, але дуже колоритний Луцький зоопарк. Там живе більше 500 тварин та птахів 94-х видів. Серед них чимало екзотичних: чорні лебеді, фазани, павичі, леви, ведмеді, а також благородний олень, бізон, антилопа й лама.

На території зоопарку є дуже красиві штучні озера, кафе і безкоштовний Wi-Fi.

4. Музей Корсаків – один з найкращих в Україні

Музей сучасного українського мистецтва Корсаків – справжній культурний заповідник для всіх, хто розуміється у мистецтві.

У музеї представлені роботи найвидатніших художників ХХ-ХХI століть (більше 800 арт-об'єктів): живопис, графіка, скульптури, інсталяції та відео-арт.

До речі, музей Корсаків розташований на території культурно-розважального центру "Адреналін Сіті". Тож, ви зможете поєднати корисне з приємним: насолодитися прекрасним, а також випити кави і перекусити, покататися на роликах, зіграти у боулінг або подивитися новинки кіно.

5. Казкова Лютеранська кірха

Церква побудована у 1906 році як храм Луцької лютеранської громади. Нещодавно фасад будівлі прикрасили дуже красивою трьохярусною підсвіткою.

Щоб роздивитися його у всій красі, радимо ввечері пройтися по мосту на вулиці Ковельській. Таке враження, що перед вами справжній Гоґвортс!

Чому Луцьк обов'язково варто відвідати любителям атмосферних культурних фестивалів і концертів, як потрапити у луцькі підземелля і куди краще не ходити? Про все це слухайте у новому випуску подкасту "Місцеві в курсі" на Apple Podcasts, Google Podcast або SoundCloud.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що обов'язково потрібно подивитися туристу в Черкасах.

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