Що брати з собою в поїздку і як нічого не забути: корисні лайфхаки
Вирушаючи в дорогу, складіть список обов'язкових речей і збирайтеся по ньому – так ви нічого не забудете, а подорож пройде без неприємних несподіванок
Якщо, їдучи з дому, у вас нерідко виникає відчуття, що ви забули щось важливе, краще не сподівайтеся на пам'ять, а складіть заздалегідь список важливих речей. У цьому випадку ваша подорож не зіпсується через відсутність незамінної косметички або важливих ліків.
Life Сьогодні зібрали ще кілька корисних хитрощів, які допоможуть вам організувати поїздку найкращим чином.
- Лайфхак 1. Пишіть список
Написати на аркуші паперу все підряд – не найзручніший варіант. Краще весь список додатково розбити на тематичні підпункти. Наприклад: документи, одяг, спорядження, техніка, посуд, засоби гігієни, їжа, ліки тощо. А потім поступово заповнити кожен пункт, коли щось згадаєте.
- Лайфхак 2. Визначтеся з габаритами
Щоб все помістилося, звіртеся з габаритами свого багажу, адже валіза має не просто закритися, але ще і бути підйомнимою. Для цього розкладіть усі зібрані речі по купках: найнеобхідніше і те, без чого можна обійтися. Наприклад, без ліків нікуди, а ось пляжні аксесуари можна купити і на місці.
- Лайфхак 3. Складіть чемодан
Головне правило при пакуванні речей, як і в разі з шафою, максимально використовувати простір, щоб у валізі не залишалося вільного місця. Але при цьому ще й не пом'яти одяг, адже в поїздці не завжди знайдеться праска. Зазвичай під низ поміщаються більш громіздкі речі та взуття, а зверху викладаються тонкі і ті, що мнуться. Інший варіант – скрутити одяг у компактні валики.
- Лайфхак 4. Найбільш потрібні речі
Габаритну сумку ви здасте в багаж. Тому у чемодан не варто складати ті речі, які вам знадобляться в дорозі. Документи, медикаменти, воду і перекус краще взагалі тримати в сумці, під рукою.
- Лайфхак 5. Список речей, які не варто ігнорувати
Крім очевидних шкарпеток, футболок, гаджетів, туалетного паперу і ліків, є речі, які також бажано взяти з собою, навіть якщо вам здається, що в поїздці вони не знадобляться:
- змінне взуття, особливо якщо на вас чекають довгі переходи;
- тепла кофта або вітровка, навіть на південному березі – погода мінлива;
- дощовик або парасолька – навіть у разі сонячного прогнозу на місяць вперед;
- пляшка з водою – і спрагу вгамувати, і ліки запити, і руки сполоснути;
- сірники в пакеті – хто зна, в яку ситуацію ви можете потрапити;
- ніж – бажано складаний із багатьма примочками;
- вологі серветки – не забувайте про гігієну;
- пластир – нехай краще пролежить у кишені і не стане в нагоді, ніж навпаки;
- вата, бинт, спиртова настоянка або ранозагоювальна мазь – див. пункт вище;
- нитки з голкою – ніщо не вічне, і речі можуть рватися;
- кілька поліетиленових пакетів – вони убезпечать від загублення, протікань або неприємного запаху;
- газета – почитати в дорозі, застелити сидіння, розпалити багаття, підкласти під ніжку столика тощо.
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