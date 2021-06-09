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Що брати з собою в поїздку і як нічого не забути: корисні лайфхаки

Сьогодні, 19:50

Вирушаючи в дорогу, складіть список обов'язкових речей і збирайтеся по ньому – так ви нічого не забудете, а подорож пройде без неприємних несподіванок

Як зібратися в поїздку
Як зібратися в поїздку
Фото: Unsplash

Якщо, їдучи з дому, у вас нерідко виникає відчуття, що ви забули щось важливе, краще не сподівайтеся на пам'ять, а складіть заздалегідь список важливих речей. У цьому випадку ваша подорож не зіпсується через відсутність незамінної косметички або важливих ліків.

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Life Сьогодні зібрали ще кілька корисних хитрощів, які допоможуть вам організувати поїздку найкращим чином.

Як зібратися в поїздку, все взяти і нічого не забути: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Пишіть список

Як зібратися в поїздку
Як зібратися в поїздку
Фото: Unsplash

Написати на аркуші паперу все підряд – не найзручніший варіант. Краще весь список додатково розбити на тематичні підпункти. Наприклад: документи, одяг, спорядження, техніка, посуд, засоби гігієни, їжа, ліки тощо. А потім поступово заповнити кожен пункт, коли щось згадаєте.

  • Лайфхак 2. Визначтеся з габаритами

Як зібратися в поїздку
Як зібратися в поїздку
Фото: Unsplash

Щоб все помістилося, звіртеся з габаритами свого багажу, адже валіза має не просто закритися, але ще і бути підйомнимою. Для цього розкладіть усі зібрані речі по купках: найнеобхідніше і те, без чого можна обійтися. Наприклад, без ліків нікуди, а ось пляжні аксесуари можна купити і на місці.

  • Лайфхак 3. Складіть чемодан

Як зібратися в поїздку
Як зібратися в поїздку
Фото: Unsplash

Головне правило при пакуванні речей, як і в разі з шафою, максимально використовувати простір, щоб у валізі не залишалося вільного місця. Але при цьому ще й не пом'яти одяг, адже в поїздці не завжди знайдеться праска. Зазвичай під низ поміщаються більш громіздкі речі та взуття, а зверху викладаються тонкі і ті, що мнуться. Інший варіант – скрутити одяг у компактні валики.

  • Лайфхак 4. Найбільш потрібні речі

Як зібратися в поїздку
Як зібратися в поїздку
Фото: Unsplash

Габаритну сумку ви здасте в багаж. Тому у чемодан не варто складати ті речі, які вам знадобляться в дорозі. Документи, медикаменти, воду і перекус краще взагалі тримати в сумці, під рукою.

  • Лайфхак 5. Список речей, які не варто ігнорувати

Крім очевидних шкарпеток, футболок, гаджетів, туалетного паперу і ліків, є речі, які також бажано взяти з собою, навіть якщо вам здається, що в поїздці вони не знадобляться:

  1. змінне взуття, особливо якщо на вас чекають довгі переходи;
  2. тепла кофта або вітровка, навіть на південному березі – погода мінлива;
  3. дощовик або парасолька – навіть у разі сонячного прогнозу на місяць вперед;
  4. пляшка з водою – і спрагу вгамувати, і ліки запити, і руки сполоснути;
  5. сірники в пакеті – хто зна, в яку ситуацію ви можете потрапити;
  6. ніж – бажано складаний із багатьма примочками;
  7. вологі серветки – не забувайте про гігієну;
  8. пластир – нехай краще пролежить у кишені і не стане в нагоді, ніж навпаки;
  9. вата, бинт, спиртова настоянка або ранозагоювальна мазь – див. пункт вище;
  10. нитки з голкою – ніщо не вічне, і речі можуть рватися;
  11. кілька поліетиленових пакетів – вони убезпечать від загублення, протікань або неприємного запаху;
  12. газета – почитати в дорозі, застелити сидіння, розпалити багаття, підкласти під ніжку столика тощо.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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