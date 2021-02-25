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8 Березня не в ресторані: три локації по Україні, які ви захочете відвідати

Сьогодні, 11:05

Світський вечір, карпатський колорит та інста-котедж

Знайшли для вас три цікаві місця в Україні, куди можна відправитися на 8 Березня. Спойлер: ресторанів не буде, але не обійдеться без локацій, які ви захочете відвідати якомога швидше.

Релакс в готелі на природі

Це ідеальний варіант для тих, хто любить фауну, але не хоче відмовлятися і від благ цивілізації. Ключове в концепції таких готелів — воз'єднання з природою, тому вони і розташовані посеред лісу.

Verholy Relax Park
Verholy Relax Park
Фото: booking.com

Гості насамперед приїжджають сюди, щоб відволіктися від шуму мегаполісу, особливо на свята (одне з яких — 8 Березня), тому що класичною вечерею в ресторані зараз нікого не здивуєш. А от прокинутися в лісі у прямому сенсі слова — це нові враження, які захочеться запам'ятати.

Готель на природі Edem Resort Medical & SPA
Готель на природі Edem Resort Medical & SPA
Фото: Edem Resort Medical & SPA

Ідеальні варіанти готелів на природі — Edem Resort Medical & SPA і "Бухта Вікінгів" неподалік Львова чи Verholy Relax Park біля Полтави.

"Бухта Вікінгів"
"Бухта Вікінгів"
Фото: booking.com

Складно не помітити естетику котеджів і готелів у лісі, які мотивують хоча б на одну ніч забронювати їх. І дізнатися, чи виправдовує інстаграмна локація враження, які викликані візуальною складовою.

Розкішне побачення в Будинку вчених

Колишнє казино у Львові, яке манить своєю історією і архітектурою бароко, також заслуговує на увагу! Вангуємо, більшість відразу подумали – банальність. А ми скажемо – ні! За умови, якщо ви зробите вечір 8 Березня в цій локації максимально тематичним.

Дім вчених
Дім вчених
Фото: Pikabu

Наприклад, прийдете не в кежуал вбранні, а у вечірній класиці. Розкішні образи відразу перенесуть в атмосферу казино, яке тут працювало до 1939 року.

Побачення в Домі вчених
Побачення в Домі вчених
Фото: Instagram: photovito.lv

Зауважте: тут часто бронюють зали для реалізації тематичних фотосесій, і кадри виходять як з кінострічок. Чому б і вам не запланувати, наприклад, лав-сторі на 8 Березня?

Це вийде нетипове побачення світського формату, але повірте, кінцевий результат того вартує.

Побачення біля хмар на горі Томнатик

Ця локація для екстремалів, які хочуть запам'ятати своє 8 Березня з висоти близько 1600 метрів. На горі розташовані 5 куполів, від яких складно відвести погляд не тільки вживу, а й на фото.

"Памір" на висоті біля 1600 метрів
"Памір" на висоті біля 1600 метрів
Фото: Instagram

Зараз вони служать туристичним місцем, а колись це була радіолокаційна станція "Памір". До речі, тут знімали кліп Джамали "1944".

Сюди приїжджають ще подивитися на природу Карпат, тому що вид тут дійсно вау! І, звичайно, зазирнути всередину купола і ще раз запевнити себе, що автентичність місця вражає.

Відвідувачі "Паміру"
Відвідувачі "Паміру"
Фото: https://www.instagram.com/p/CG1_UcoH-3D/?igshid=y0orxi9w2jh5

До речі, цей варіант вийде бюджетнішим, аніж відпочинок у готелі на природі. Але не менш захоплюючим!

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