Lifestyle
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій

Скільки коштує 1 вересня

З чим носити вишиванку

Пиріг з персиками

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Зірка Instagram: Кращі образи 100-річної фешн-ікони Айріс Апфель (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
28 серпня, 12:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американська бізнес-леді, дизайнер інтер'єрів і ікона моди за своє життя встигла побудувати кар'єру, попрацювати над проектами для Білого дому, а вийшовши на пенсію, стати моделлю в 97 років
/ Фото: instagram.com/iris.apfel/

29 серпня одній із найстильніших жінок планети, яка доводить, що вік не перешкода, Айріс Апфель виповниться 100 років. Розповідаємо про еклектичний стиль зірки та її життя.

Реклама

Народилася Айріс в Нью-Йорку в родині підприємців – батько займався постачанням дзеркал і предметів інтер'єру, а мати володіла модним бутиком.

У 1948 році вона вийшла заміж за Карла Апфель, з яким прожила в шлюбі 68 років. Карл помер в серпні 2015 віці 100 років. У пари не було дітей. Як розповідала сама Айріс, через часті відрядження вони не могли багато часу приділяти дитині, але і не хотіли, щоб няні виховували їх дітей.

Реклама

Разом з чоловіком Айріс заснувала компанію, яка займалася реставрацією старовинних тканин. В основному їх послугами користувалися музеї і знаменитості, серед яких була Грета Гарбо. Самими ж великими клієнтами були дев'ять президентів Америки – Гаррі Трумен, Девід Ейзенхауер, Джон Кеннеді, Ліндон Джонсон, Річард Ніксон, Джеральд Форд, Джиммі Картер, Рональд Рейган і Білл Клінтон.

Реклама

Цікаво, що Айріс підписала свій перший контракт з модельним агентством в 2017 році. До цього часу вона особисто займалася питаннями щодо зйомок і співпраці з брендами.

Сьогодні Айріс працює з великими будинками моди, дружить з дизайнерами, створює колекції косметики для MAC, Jimmy Choo випустили туфлі в її честь, а Mattel іменну ляльку барбі.

Найстаріший підліток у світі, як вона сама любить себе називати, славиться екстравагантними вбраннями. Айріс носить величезні круглі окуляри в чорній оправі, неймовірну кількість яскравих масивних браслетів, різнокольорові пір'я, анімалістичні принти і, звичайно, завжди червону помаду.

Ми вибрали найкрасивіші образи ікони моди, які напевно сподобаються неймовірною ексцентриків, яскравістю і фантазією.

Реклама

Дивіться відео про літніх моделей:

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Васk to school
Зібратися в школу за $100 – реально?
Реально! Дізнайся як
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Регулярно робити чек-ап організму
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зробити маску для обличчя в домашніх умовах
Хакнути
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
23 - 29 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти