Зірка Instagram: Кращі образи 100-річної фешн-ікони Айріс Апфель (фото)

Американська бізнес-леді, дизайнер інтер'єрів і ікона моди за своє життя встигла побудувати кар'єру, попрацювати над проектами для Білого дому, а вийшовши на пенсію, стати моделлю в 97 років

/ Фото: instagram.com/iris.apfel/

29 серпня одній із найстильніших жінок планети, яка доводить, що вік не перешкода, Айріс Апфель виповниться 100 років. Розповідаємо про еклектичний стиль зірки та її життя.

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Народилася Айріс в Нью-Йорку в родині підприємців – батько займався постачанням дзеркал і предметів інтер'єру, а мати володіла модним бутиком.

У 1948 році вона вийшла заміж за Карла Апфель, з яким прожила в шлюбі 68 років. Карл помер в серпні 2015 віці 100 років. У пари не було дітей. Як розповідала сама Айріс, через часті відрядження вони не могли багато часу приділяти дитині, але і не хотіли, щоб няні виховували їх дітей.

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Разом з чоловіком Айріс заснувала компанію, яка займалася реставрацією старовинних тканин. В основному їх послугами користувалися музеї і знаменитості, серед яких була Грета Гарбо. Самими ж великими клієнтами були дев'ять президентів Америки – Гаррі Трумен, Девід Ейзенхауер, Джон Кеннеді, Ліндон Джонсон, Річард Ніксон, Джеральд Форд, Джиммі Картер, Рональд Рейган і Білл Клінтон.

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Цікаво, що Айріс підписала свій перший контракт з модельним агентством в 2017 році. До цього часу вона особисто займалася питаннями щодо зйомок і співпраці з брендами.

Сьогодні Айріс працює з великими будинками моди, дружить з дизайнерами, створює колекції косметики для MAC, Jimmy Choo випустили туфлі в її честь, а Mattel іменну ляльку барбі.

Найстаріший підліток у світі, як вона сама любить себе називати, славиться екстравагантними вбраннями. Айріс носить величезні круглі окуляри в чорній оправі, неймовірну кількість яскравих масивних браслетів, різнокольорові пір'я, анімалістичні принти і, звичайно, завжди червону помаду.

Ми вибрали найкрасивіші образи ікони моди, які напевно сподобаються неймовірною ексцентриків, яскравістю і фантазією.

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