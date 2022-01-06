Зірка "Ігри в кальмари" Хо Ен Чон стала першою кореянкою, що з'явилася на обкладинці Vogue

Актриса підкорила шанувальників Netflix, а тепер здобула визнання і fashion-гуру, знявшись для лютневого номера біблії моди
Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номеру американського Vogue / Фото: Колаж: Сьогодні
Після свого акторського дебюту у світовому хіті Netflix "Гра в кальмара", актриса Хо Ен Чон підписала вже кілька контрактів із провідними модними будинками. А тепер вона стала першою кореянкою, яка знялася для обкладинки американського журналу Vogue.
Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue
Хо Ен Чон також дала відверте інтерв'ю для лютневого номера видання, розповіла про свій прорив у кар'єрі, корейські страви та кулінарію, свою любов до Нью-Йорка та багато іншого.
Я навіть не мала часу збирати речі. Мені довелося залишити свою піч Balmuda і нову наембі (в пер. з корейської – "алюмінієва каструля")",
- згадує зірка, розповідаючи про свій напружений графік з моменту прем'єри серіалу "Гра в кальмара".
Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue
Коли я росла, я думала, що в мене так багато недоліків, і завжди думала, що маю їх виправити. Нью-Йорк був першим місцем, де мені сказали, що нічого не потрібно виправляти. Я пам'ятаю, як була зворушена.
Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue
Для Vogue Хо Ен Чон позувала в образах від Louis Vuitton, Vera Wang, Stella McCartney, Alexander McQueen та інших.
Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue
Я не можу висловити, наскільки я вдячна та задоволена. Велике спасибі Vogue та чудовій творчій команді за цю можливість – написала Хо Ен Чон у своєму Instagram.
Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue
Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue
Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue
Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue
Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue
Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue
Читайте також: Чи можна дітям дивитися "Гру в кальмари" та інші фільми жахів. Думка та поради психолога
Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора