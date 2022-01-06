Зірка "Ігри в кальмари" Хо Ен Чон стала першою кореянкою, що з'явилася на обкладинці Vogue

Актриса підкорила шанувальників Netflix, а тепер здобула визнання і fashion-гуру, знявшись для лютневого номера біблії моди

Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номеру американського Vogue / Фото: Колаж: Сьогодні

Після свого акторського дебюту у світовому хіті Netflix "Гра в кальмара", актриса Хо Ен Чон підписала вже кілька контрактів із провідними модними будинками. А тепер вона стала першою кореянкою, яка знялася для обкладинки американського журналу Vogue.

Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue

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Хо Ен Чон також дала відверте інтерв'ю для лютневого номера видання, розповіла про свій прорив у кар'єрі, корейські страви та кулінарію, свою любов до Нью-Йорка та багато іншого.

Я навіть не мала часу збирати речі. Мені довелося залишити свою піч Balmuda і нову наембі (в пер. з корейської – "алюмінієва каструля")",

- згадує зірка, розповідаючи про свій напружений графік з моменту прем'єри серіалу "Гра в кальмара".

Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue

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Коли я росла, я думала, що в мене так багато недоліків, і завжди думала, що маю їх виправити. Нью-Йорк був першим місцем, де мені сказали, що нічого не потрібно виправляти. Я пам'ятаю, як була зворушена.

Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue

Для Vogue Хо Ен Чон позувала в образах від Louis Vuitton, Vera Wang, Stella McCartney, Alexander McQueen та інших.

Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue

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Я не можу висловити, наскільки я вдячна та задоволена. Велике спасибі Vogue та чудовій творчій команді за цю можливість – написала Хо Ен Чон у своєму Instagram.

Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue Хо Ен Чон на обкладинці лютневого номера американського Vogue / Фото: Vogue 1 /6

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