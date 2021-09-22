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Loewe випустили мило з ароматом марихуани за 1800 гривень (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
22 вересня, 19:40
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Якщо вам приїлися запахи ванілі, кокоса або мигдалю, косметичні бренди знають, як вирішити цю проблему, випускаючи все нові б'юті-засоби з хитромудрими ароматами
/ Фото: Loewe

Пандемія, прийдешні локдауни і перехід на віддалену роботу змушує людей проводити більше часу вдома. Все більше ми придивляємося до предметів домашнього ужитку і витрачаємо гроші на свічки, модне мило і аромати для будинку, щоб поліпшити атмосферу.

Loewe вирішили скористатися попитом на такі предмети і випустили нове мило з ароматом марихуани.

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Модний бренд і раніше мав величезний успіх серед споживачів завдяки своїм ароматам та свічкам, які розкуповувалися моментально. Тепер же, розширюючи асортимент, креативний директор Джонатан Андерсон додав родзинку.

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Так, мило із запахом марихуани буде виходити в двох форматах: рідкому і твердому. Купити його незабаром можна буде на сайті бренду. Вартість складе за тверде мило – 55 доларів (бл. 1500 грн) і за рідке 68 доларів (бл. 1800 грн).

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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