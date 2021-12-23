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We are in the army now: жінки в армії, якими ми надихаємося

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
23 грудня, 16:09
В закладинки
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Красива, сильна, впевнена у собі, а тепер ще й у військовій формі
Військовий облік для жінок: скандальний наказ Міноборони
Військовий облік для жінок: скандальний наказ Міноборони / Фото: Колаж: Сьогодні

Україну сколихнула новина про те, що жінки до 60 років мають стати на військовий облік. Наказ Міністерство оборони було опубліковано 17 грудня. Згідно з документом, роботодавці повинні будуть проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за відповідними спеціальностями стали на військовий облік.

В соцмережах почався справжній бум – одні обурюються та відкрито визнають, що місце жінки на кухні, інші підтримують таке рішення, зважаючи на факт війни, що йде на території нашої країни.

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Українські феміністки повідомляють про новий шквал сексистських нападок. Активісткам стали писати чоловіки із "вітаннями".

До того ж, сам документ із професіями викликаємо багато запитань. Наприклад, якщо жінка не має вищої освіти, вона не зможе захищати країну, якщо навіть цього хоче?

Поки в суспільстві всіляко намагаються розібратися в нововведеннях влади, ми вирішили згадати про сильних цього світу, які чудово справлялися з роллю військовослужбовців.

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"Солдат Джейн"

Героїня, яку у 1997-му році зіграла Демі Мур, увійшла в історію світового кінематографа та навіки підкорила наші серця. Боротьба проти дискримінації жінок, відстояти правду і домогтися справедливості, якнайкраще відображають слоган картини "Поразка неприпустима". Будучи дітьми, багато дівчаток увібрали в себе посил фільму – рівність, справедливість і сила жінок.

Єлизавета II

Єлизавета II
Єлизавета II / Фото: Getty Images

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Перша жінка з британської королівської сім'ї, яка формально служила в армії. У лютому 1945 року, будучи принцесою, Єлизавета за своєю ініціативою вступила до жіночого загону самооборони, де пройшла підготовку як механік-водій санітарного автомобіля та отримала військове звання лейтенанта.

Чим не приклад для наслідування?

Галь Гадот

Поки ми розмірковуємо над списком професій Міністерства оборони України, замислюючись, навіщо бібліотекаркам, співробітницям готелів чи вчителькам фізкультури ставати на військовий облік, зірка фільму "Диво-жінка" показує приклад.

Ізраїльська акторка два роки відслужила в Армії оборони Ізраїлю. Ні, зірка не була снайпером, не керувала гелікоптером і не протистояла в битвах армії супротивника. Галь приносила користь як фітнес-інструктор.

Служба в армії не завадила дівчині брати участь у конкурсах краси: 2004 року вона перемогла у конкурсі "Міс Ізраїль", після чого представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт" в Еквадорі.

Ріанна

Ріанна у фільмі "Морський бій"
Ріанна у фільмі "Морський бій" / Фото: Imdb.com

Одна з найвпливовіших жінок у світі також пройшла військову підготовку. У 11 років Ріанна була кадетом на батьківщині – Барбадосі. Звичайно, не варто говорити про якийсь вагомий внесок з боку артистки на той час. Вона порушувала дисципліну, відмовлялася віджиматися, коли її карали та робила все те, що прийнятно дитині. Незважаючи на це, Ріанна досягла певних успіхів, піднявшись до рангу капрала, перш ніж залишити школу і зосередитися на музичній кар'єрі.

В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що кадетська армія була її єдиною віддушиною, і саме завдяки військовій програмі вона вивчила ті речі, які йдуть за нею протягом усього життя – дисципліна та порядок.

Радіти чи обурюватися щодо офіційного визнання жінок в українській армії та зобов'язання до військової служби – це право кожного особисто для себе. Але визнаємо факт, що жінки залишаються невід'ємною частиною збройних сил і продовжують прагнути рівності.

Раніше ми розповідали, Військовий облік для жінок: коли почнуть карати за ухилення

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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