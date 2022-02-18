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Зендая знялася у речах Valentino, за які ми готові померти

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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18 лютого, 11:18
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Актриса позувала для фотографів Марселя Рева та Скотта Сакамото у кампейні бренду, уособлюючи дух галасливого мегаполісу
Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino
Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino / Фото: Valentino

За однією з найпопулярніших молодих акторок сучасності Зендаєю давно твердо закріпилося звання найстильнішої селебріті. Не дивно, що знаменитість стала героїнею нової кампанії Valentino.

Вона вміє дивувати публіку не лише переконливою грою на екрані, а й своїми сміливими образами, що неодноразово доводила на червоних доріжках. 25-річна зірка серіалу "Ейфорія" та "Людини-павука: Додому шляху нема" експериментує з вінтажними моделями легендарних дизайнерів та комбінує між собою сміливі поєднання відтінків.

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Італійський модний будинок Valentino не вперше приваблює зірку до співпраці. А у грудні 2020 року вона стала офіційним обличчям бренду.

Так Зендая стала зіркою весняної кампанії Rendez-Vous. Ролик зняли у студії Warner Bros. у Лос-Анджелесі фотографи Марсель Рев та Скотт Сакамото. Дика красуня виривається з фотостудії вгучний мегаполіс, ідеально передаючи атмосферу галасливого міста. Саундтреком відео стала пісня Crystalised гурту The XX.

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Це важливе місце, де спільнота кампанії працює, спілкується з вами та ділиться моментами життя. У безперервному процесі виробництва та створення всі художники є акторами кампанії та водночас глядачами, включаючи П'єрпаоло Піччолі разом зі стилістом Лоу Роучем.

— сказано у прес-релізі Valentino.

Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino
Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino / Фото: Valentino

Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino
Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino / Фото: Valentino

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Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino
Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino / Фото: Valentino

Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino
Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino / Фото: Valentino

Раніше креативний директор Valentino розповідав, чому вони так люблять працювати із Зендаєю:

Я вибрав її за все те, що вона уявляє. У цьому сила моди і сила людей. Я думаю, що дуже важливо передати важливі послання через особистість людини, і Зендая чудово уявляє цінності, які я хочу, щоб відстоював Valentino, такі як рівність та інклюзивність.

У своєму Instagram красуня також поділилася стильною фотосесією в малиновій міні-сукні, високих сандалиях-гладіаторах на зав'язках та невеликою сумочкою із золотою пряжкою. Довге волосся майоріло хвилями, а від фігури було неможливо відірвати погляд.

Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino
Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino / Фото: Valentino

Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino
Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino / Фото: Valentino

Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino
Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino / Фото: Valentino

Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino
Зендая стала обличчям нової весняної кампанії Valentino / Фото: Valentino

Нагадаємо, що раніше Valentino замовили рекламу у кота Степана.

Також дивіться, чим запам'ятався найкрасивіший показ Valentino у Парижі. П'єрпаоло Піччолі запросив статусних клієнток та близьких подруг взяти участь у показі бренду.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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