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ZARA знову в Росії: як брендам вдається обійти закон та совість

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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14 червня, 17:09
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"Гроші не пахнуть" – схоже саме цим висловлюванням керуються міжнародні бренди та всіляко намагаються повернутися на ринок РФ. Розповідаємо, як їм це вдається
ZARA повернулася на ринок Росії, але у компанії продовжують стверджувати, що дотримуються санкцій
ZARA повернулася на ринок Росії, але у компанії продовжують стверджувати, що дотримуються санкцій / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще в березні 2022 року іспанський рітейлер Inditex, до портфеля брендів якого входять Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear та інші, оголосив про те, що припиняє роботу в Росії та закриває всі свої магазини. У компанії заявили, що таким чином дотримуються санкцій ЄС, спрямованих проти РФ через військове вторгнення в Україну.

Росіяни всіляко намагаються закликати міжнародні люксові та мас-маркет бренди знову дозволити їм користуватися благами цивілізації, найчастіше використовуючи термін "русофобія" та говорячи про рівність. І ось, лише кілька місяців знадобилося менеджменту, щоб відновити продаж одягу іспанського мас-маркету в РФ. Війна війною, а гроші горе-бізнесмени хочуть заробити попри все.

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Тепер товари Zara можна купити на російському онлайн-майданчику Wildberries. Відповідна вкладка з'явилася на маркетплейсі.

ZARA тепер знову продається в РФ, нехтуючи санкціями
ZARA тепер знову продається в РФ, нехтуючи санкціями

Звичайно, сам рітейлер офіційно про повернення не заявляв, магазини бренду в Росії, як і раніше, закриті. Цікавий факт, у маркетплейсі Wildberries запевняють, що закуповують товари безпосередньо у виробників або офіційних дистриб'юторів.

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Раніше на Wildberries вже почали продавати речі брендів Massimo Dutti та Pull&Bear, які також належать компанії Inditex.

Читайте також: росіянки скаржаться, що не можуть купити речі у бутіках Chanel у Дубаї.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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