777 гривень за пляшку! Ми знайшли найдорожчу воду в Україні

Непристойна ціна за воду з льодовикового періоду

Думали, що популярні Evian і Fiji – дорого? Забудьте. Бо ми знайшли воду Crystal Water від Fromin в Україні за шокуючий прайс. Але, на жаль, її рецептура не стосується локальних джерел. Тут замішаний льодовиковий період і трохи маркетингових маніпуляцій. Так, саме звідти і ростуть корені і за таке позиціонування хочуть 777 гривень за пляшку.

Знайшла найдорожчу воду на сайті відомого інтернет-магазину. Негазована Crystal Water продається в скляному графині об'ємом 0,7 мл, та ще й з кристалами кришталю. Ці коштовності задіяли не тільки в дизайні, але і в самій воді. Тому ви можете відчути кристали гірського кришталю тактильно і на смак. Але постарайтеся це зробити на всі 777 гривень і запам'ятати особливий момент.

Вода за 777 гривень Фото: Fromin

Джерело Crystal Water розташоване в горах Північної Богемії (Чехія), звідти і привозять воду. Йому 15 тисяч років! А ще рекомендований строк придатності такої води — всього рік. Сподіваюся, після покупки всі налаштуються на її вживання протягом цього терміну.

А ось і кристал гірського кришталю – винуватець прайсу в 777 гривень. Його ви будете в прямому сенсі слова пити, бо це родзинка преміальної води. І якщо все ж захочете викинути скляний графин з-під пляшки, то подивіться на це фото і подумайте ще раз.

Кристал гірського хрусталю Фото: jewellerymag

Я поспілкувалася з менеджером онлайн-магазину про попит Crystal Water, який працює там менше року. У відповідь почула: "Ви перша, хто мене про це запитав", – сказав співробітник. Я здивувалася, бо відгуків під продуктом на сайті близько 500, але більшість з них з гумористичним посилом.

Словом, вода розкрутилася на хайпі свого концепту, всі сприймають її в жарт – купувати мало хто наважується. Але зацікавленість підтверджується, і прочитавши відгуки складно не засміятися, ось один з них, який набрав найбільше лайків.

Реакція людей на воду за 777 гривень Фото: скриншот

Креатори води запевняють, що вона підвищує імунітет, рівень енергії в тілі і має болезаспокійливий ефект. І ще акцентують увагу, що графин можна використовувати кілька разів. Але споживачі помітили в ній ще більше переваг.

Враження у формі жарту Фото: скриншот

Тепер розумієте, що я мала на увазі, коли написала "розкрутилася на хайпі свого концепту"? Бо формат води льодовикового періоду в Україні – рідкість, без уваги суспільство її не покидає досі.

Але, звичайно, є і поодинокі покупці – і це зазвичай багатії. Її практикують не тільки вживати замість звичайної води (ціною 20 гривень), а й дарують в форматі подарунку. Хотіли, щоб вам подарували пляшку води на ювілей? Теоретично її можна сприймати як прикрасу з коштовностями, але в питному форматі.

Креатори води говорять, що вона містить природні вібрації. Цікаво, скільки пляшок потрібно випити, щоб їх відчути?

За класикою в день рекомендується пити орієнтовно 1,5 літра води. Виходить, що 1554 гривень в день потрібно витратити тільки на воду, якщо пити саме Crystal Water ... Але гарантій щодо вібрацій ніхто не дасть. Але все ж будете відчувати себе особливими, бо знаєте, яка на смак вода з льодовикового періоду. А всім іншим залишається насолоджуватися "преміальним" Evian, який коштує менше 100 гривень (або пропозиціями дешевше) і лише мріяти про природні вібрації.

Нещодавно ми розповіли про абонемент у фітнес-клуб за 650 тисяч гривень, а також про найдорожчі камери в СІЗО за 12 тисяч гривень.

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