Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

В гості до королеви!

Модне взуття на осінь

Латте вдома - лайфхаки

Плейлист для бега

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Джонсон, Крус, Камбербетч та інші зірки: дивіться найкращі фото за лаштунками Венеціанського кінофестивалю

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
9 вересня, 12:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найцікавіше, що залишилося за кадром події відобразив британський фотограф Грег Вільямс, який отримав ексклюзивний доступ на бекстейдж фестивалю у Венеції
Чорно-білі знімки Грега Вільямс за лаштунками Венеціанського кінофестивалю
Чорно-білі знімки Грега Вільямс за лаштунками Венеціанського кінофестивалю / Фото: instagram.com/gregwilliamsphotography/

В Італії на острові Лідо триває 78-й Венеціанський кінофестиваль. Кожен день ми спостерігаємо за зірковими гостями червоних доріжок, не втомлюючись розглядати найкрасивіші, ефектні і елегантні образи знаменитостей.

Артисти, голлівудські зірки, а також інфлюенсери не втомлюються позувати папараці, які з'їхалися заради заходу з усього світу. Найцікавіше ж залишається за кадром.

Реклама

Ми знайшли фотографа, який отримав ексклюзивний доступ до бекстейдж фестивалю. Знайомтеся – Грег Вільямс. Англійський фотограф і режисер відомий своєю роботою для "Оскара", Bafta, Канн та інших найбільш значущих заходів в світі.

Реклама

Грег самореалізувався як фотожурналіст в 1990-х, висвітлюючи зони бойових дій в Бірмі, Чечні і Сьєрра-Леоне. Зараз він працює для Sunday Times, Vanity Fair і британського Vogue. Для нього позували такі зірки, як Деніел Крейг, Кіра Найтлі, Кейт Уінслет, Кейт Бланшетт, Леді Гага, Бред Пітт і багато інших.

Сам Грег веде приголомшливу сторінку в Instagram, де публікує найбільш знакові знімки. За його творчістю стежать 850 тисяч підписників. Ми ж вибрали найкрасивіші знімки фотографа, які він зробив за лаштунками Венеціанського кінофестивалю.

Реклама

Дивіться відео з червоної доріжки Венеціанського кінофестивалю:

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 вересня
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Додавати в раціон сезонні фрукти і овочі
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як визначити якість доставки їжі
Хакнути
Сольник зірки
Макс Барських
10 вересня / 20:00
5 головних концертів вересня
Перший кадр з Кіану Рівзом із "Матриці 4"
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
6 - 12 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Скільки коштує подорож у Лондон
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти