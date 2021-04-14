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Японський бренд Midorikawa створив черевики з п'ятьма пальцями – і вони вже з педикюром

Сьогодні, 16:26

Моторошна колекція стала результатом колаборації з Vibram і Suicoke

Хіт-парад дивного взуття не припиняється. Тільки-но все прояснилося з кросівками Nike з людською кров'ю, неоднозначну новинку представив японський бренд Midorikawa. Взуття з колекції VFF осінь-зима 2021/22 імітує босу ногу не лише кольором, але й формою з розділеними пальцями та нігтями. Після такого черевики з роздвоєним носом у дусі черепашок-ніндзя здаються просто дрібницею.

Фото: instagram.com/midorikawaofficial

Взуття надійде у продаж до кінця літа в трьох відтінках – слонова кістка, сніжний і мокко. Педикюр на ньому теж можна обрати. Поки анонсували червоний колір і нюд.

Фото: instagram.com/midorikawaofficial

Фото: instagram.com/midorikawaofficial

За реалістичне відчуття ходьби босоніж відповідає фірмова гумова підошва Vibram. Сподіваємося, відчуття і справді буде реалістичним, а не таким, як сам дизайн.

Фото: instagram.com/midorikawaofficial

До слова, новизна ідеї Midorikawa і Suicoke полягає лише в імітації взуттям "другої шкіри". Але вони не перші, хто зважився на колаборацію з Vibram. Багато років італійський бренд створював взуття для альпіністів, а потім подбав і про жителів міста. Мокасини з п'ятьма пальцями, випущені у 2005-му, отримали схвальні відгуки ортопедів.

Незабаром незвичайним форматом "лікувального" взуття зацікавилася і модна індустрія. Першими на п'ятипалі черевики звернули увагу в Balenciaga. Їх яскраво-рожеві ботильйони-шкарпетки за 1125 євро досі можна купити онлайн.

Фото: Balenciaga

Якщо ви цікавитеся модним взуттям, тоді вам точно варто прочитати про клоги – головний тренд весни і літа 2021.

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