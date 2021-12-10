Яблуко від яблуні: дочка Мадонни знялася у провокаційній фотосесії

Лурдес Леон, дочка Мадонни, взяла участь у зйомці для журналу Paper Magazine. На гарячих знімках у стилі 90-х модель з'явилася в образах, що нагадують шанувальникам ранні фотосесії її знаменитої мами. А ось нова фотосесія Дженніфер Еністон у купальнику фанам зайшла.
На фото 25-річна модель позує в коротких яскравих топах, облягаючих міні-сукні та спідниці, ботфортах на підборах і мереживній спідній білизні. Макіяж, манікюр і зачіска були також натхненні тієї епохою – насичені тіні, темна підводка для губ, великі стрілки на очах.
Автором провокаційних робіт став фотограф Індіана Піорек. Але шанувальники залишилися незадоволені такою творчістю. Користувачі Інтернету назвали знімки примітивними та відштовхуючими.
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У наші дні всі виглядають однаково. Ті ж косметичні процедури, та сама особа. Що трапилося із індивідуальною красою?
— пишуть невдоволені фоловери.
Багато хто порівняв фотосесію Лурденс із нещодавніми відвертими знімками Мадонни у білизні на ліжку.
Вибачте, але ні. Її мама вже робила таке і дуже вплинула на неї.
— написав під фото Paper Magazine в Instagram один із підписників.
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