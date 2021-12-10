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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Яблуко від яблуні: дочка Мадонни знялася у провокаційній фотосесії

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
10 грудня, 12:23
В закладинки
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Модель з'явилася в сміливих напівроздягнених образах у стилі 90-х з яскравим зухвалим макіяжем
Нова фотосесія Лурдес Леон викликала суперечки у Мережі
Нова фотосесія Лурдес Леон викликала суперечки у Мережі / Фото: Колаж: Сьогодні

Лурдес Леон, дочка Мадонни, взяла участь у зйомці для журналу Paper Magazine. На гарячих знімках у стилі 90-х модель з'явилася в образах, що нагадують шанувальникам ранні фотосесії її знаменитої мами. А ось нова фотосесія Дженніфер Еністон у купальнику фанам зайшла.

На фото 25-річна модель позує в коротких яскравих топах, облягаючих міні-сукні та спідниці, ботфортах на підборах і мереживній спідній білизні. Макіяж, манікюр і зачіска були також натхненні тієї епохою – насичені тіні, темна підводка для губ, великі стрілки на очах.

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Фотосесія Лурдес Леон для журналу Paper Magazine
Фотосесія Лурдес Леон для журналу Paper Magazine / Фото: Инстаграм


Автором провокаційних робіт став фотограф Індіана Піорек. Але шанувальники залишилися незадоволені такою творчістю. Користувачі Інтернету назвали знімки примітивними та відштовхуючими.

Провокаційна фотосесія дочки Мадонни
Провокаційна фотосесія дочки Мадонни / Фото: Инстаграм

У наші дні всі виглядають однаково. Ті ж косметичні процедури, та сама особа. Що трапилося із індивідуальною красою?

— пишуть невдоволені фоловери.

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Нова фотосесія Лурдес Леон викликала суперечки у Мережі
Нова фотосесія Лурдес Леон викликала суперечки у Мережі / Фото: Инстаграм

Багато хто порівняв фотосесію Лурденс із нещодавніми відвертими знімками Мадонни у білизні на ліжку.

Вибачте, але ні. Її мама вже робила таке і дуже вплинула на неї.

— написав під фото Paper Magazine в Instagram один із підписників.

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Фотосесія Лурдес Леон у стилі 90-х для журналу Paper Magazine
Фотосесія Лурдес Леон у стилі 90-х для журналу Paper Magazine / Фото: Инстаграм

Провокаційна фотосесія дочки Мадонни
Провокаційна фотосесія дочки Мадонни / Фото: Инстаграм

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Олена Мело Тсіна
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