Вибираємо модні й практичні образи для дівчаток в школу: тренди, ціни, поради

Отримати "відмінно" за стиль – легко! Ділимося рекомендаціями і практичними порадами, як вибрати найбільш трендові й модні речі для дівчаток на 1 вересня

Що одягти на 1 вересня у школу - трендові образи / Фото: instagram.com/gossipgirl/

Повернення в школу – ідеальний час, щоб освіжити свій гардероб. Спеціально до першого вересня, ми вирішили розібратися, як підібрати модні речі для дівчаток на платформі онлайн-оголошень OLX і при цьому не витратити цілий статок.

Реклама

В першу чергу варто пам'ятати, якщо ви допомагаєте своїм дітям робити покупки, ніколи не завадить дізнатися, що зараз в моді. Особливо якщо справа стосується підлітків. Читайте в нашому матеріалі, який одяг вибрати і як купити за раціональні гроші для найменших, підлітків і старшокласників.

Перший раз — в перший клас

Зібрати дитину до школи – той ще стрес. Особливо, якщо маленька відправляється туди вперше. Головне правило, якого варто дотримуватися мамам, – одяг повинен бути не тільки стильним, але і комфортним.

Згідно із законодавством, шкільна форма в Україні – необов'язкова. Звичайно, адміністрації навчальних закладів можуть висувати власні вимоги, але, важливо, щоб вони не порушували права дитини. Вирішувати, як буде виглядати ваша дочка в школі, можете тільки ви.

Всі ми пам'ятаємо милий образ принцеси Шарлотти, коли вона вперше пішла до школи два роки тому. Тоді дівчинка була одягнена в фірмову шкільну форму, що складається з синьої спідниці, білої блузи, червоно-синього джемпера і туфель моделі Мері Джейн.

Реклама

Дотримуватися таких класичних варіантів досить просто. Як правило, одяг для учениць складається з сукні або сарафана, блузи, спідниці та брюк. Скориставшись фільтром, ви легко відсортуєте потрібні варіанти, враховуючи розмір, ціну та стан речей. Зверніть увагу на склад. Це мають бути максимально натуральні тканини, щоб дитині було зручно.

Реклама

Обов'язково купіть кілька блуз, лонгслівів і джемперів для прохолодної погоди. Хоча б по три штуки, аби не прати їх щодня. У продавців ви можете дізнатися всі подробиці про товар перед його покупкою. Обов'язково запитайте про склад, попросіть зробити додаткові світлини й запросіть точні розміри довжини виробу, рукавів, пройм.

Таким же повинно бути і взуття. Краще – з натуральної шкіри. Комфортні туфлі і черевики, обов'язково змінні кросівки. Переживати щодо дороговартісних туфель з натуральної шкіри, які вже через рік будуть малими, не варто. Ви так само зможете їх продати на OLX.

Реклама

Підлітки

До покупок одягу для покоління зумерів варто підійти набагато серйозніше. Дівчатка у віці 12-15 років краще за вас розбираються в технологіях, моді, політиці і соціальних змінах. Вони набагато більше схильні до депресії, стикаються з труднощами в соціальній адаптації, яка особливо посилилася під час локдаунів, а ще до всього перші та буллінг.

Дайте своїй дочці свободу у виборі речей і прислухайтеся до її думки.

У шкільній формі для підлітка варто звернути увагу на модні в цьому сезоні ділові костюми з шортами. Такий одяг буде максимально комфортним в жарку погоду, а також його зручно трансформувати в повсякденний образ. До того ж, ви можете зручно і безпечно замовити будь-яку річ з вбудованою послугою OLX Доставка. А якщо при отриманні посилки і перевірки у відділенні пошти вашій дочці в останній момент не підійшов наявний варіант, просто відмовтеся від товару.

Замість класичних блузок дозвольте дочці носити футболки з принтами або написами. Головне – простежте за змістом і сенсом малюнків на них. В такому вразливому віці дівчатка можуть висловлювати протест за допомогою одягу. Варіантів в інтернеті ви знайдете безліч, з таким вибором не зможе зрівнятися жоден фізичний магазин.

Старшокласниці

Шкарпетки з черевиками в жарку погоду або трендові кросівки в комплекті з блузою в стилі бібліотекарок. Чи не жарт, але модниці з усього світу включають в осінній гардероб елементи шкільного стилю. А кому, як не старшокласницям, він пасує більше за всіх?

Плісировка, трапецієподібні або спідниця-шорти з футболками-поло, трендові худі під класичний діловий костюм, кюлоти з блузою з накладним коміром, як у Емми Робертс – всі ці варіанти зроблять образ стильним і сучасним.

До всього, замовляти речі на OLX Доставка – це безпечно. Відділ безпеки стежить і всіляко присікає будь-які види шахрайства. Кіберграмотності присвятили навіть цілий освітній сайт, з яким можна ознайомитися за посиланням.

І ще дві важливі речі, які варто купити на OLX дитині до першого вересня:

Світловідбиваючий одяг. У темний час доби водіям легше розгледіти на дорозі дитину в одязі зі світловідбиваючими елементами.