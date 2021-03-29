Онучка Ротару назвала улюблений б'юті-гаджет: чому вам потрібен такий самий
Переводимо догляд за шкірою на новий рівень
Нещодавно ми обговорювали, яка помада має з'явитися у вашій косметичці цієї весни. А тепер увага на корисні б'юті-гаджети. Про один із таких розповіла Соня Євдокименко — 19-річна онучка Софії Ротару.
У сторіз на своїй сторінці в Instagram дівчина відповіла на запитання підписників щодо догляду за шкірою обличчя. Виявилося, один із її фаворитів — масажер для обличчя. Зараз Соня користується Gold Sculpting Bar від зіркового візажиста Джилліан Демпсі, а раніше була прихильницею ролерів з рожевого кварцу.
Доглядати за шкірою за допомогою таких б'юті-гаджетів і ефективно, і приємно. Вони зменшують набряки і готують шкіру до нанесення крему. За рахунок припливу крові під час масажу, в клітини надходить більше кисню, тому тон і текстура шкіри поліпшуються. Також масажери допомагають боротися з віковими змінами — розслаблюють м'язи і розгладжують зморшки.
Перевага масажерів ще й у тому, як багато їх на ринку. Можна обрати оптимальний варіант за своїми функціями, ціною і навіть відтінком. Ми знайшли кілька популярних варіантів.
Нагадаємо, що сьогодні день народження у мами Соні і невістки Софії Ротару, Світлани Євдокименко .
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