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Онучка Ротару назвала улюблений б'юті-гаджет: чому вам потрібен такий самий

Сьогодні, 19:19

Переводимо догляд за шкірою на новий рівень

Нещодавно ми обговорювали, яка помада має з'явитися у вашій косметичці цієї весни. А тепер увага на корисні б'юті-гаджети. Про один із таких розповіла Соня Євдокименко — 19-річна онучка Софії Ротару.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram дівчина відповіла на запитання підписників щодо догляду за шкірою обличчя. Виявилося, один із її фаворитів — масажер для обличчя. Зараз Соня користується Gold Sculpting Bar від зіркового візажиста Джилліан Демпсі, а раніше була прихильницею ролерів з рожевого кварцу.

Масажер Jillian Dempsey
Масажер Jillian Dempsey
Фото: sephora.com

Доглядати за шкірою за допомогою таких б'юті-гаджетів і ефективно, і приємно. Вони зменшують набряки і готують шкіру до нанесення крему. За рахунок припливу крові під час масажу, в клітини надходить більше кисню, тому тон і текстура шкіри поліпшуються. Також масажери допомагають боротися з віковими змінами — розслаблюють м'язи і розгладжують зморшки.

Перевага масажерів ще й у тому, як багато їх на ринку. Можна обрати оптимальний варіант за своїми функціями, ціною і навіть відтінком. Ми знайшли кілька популярних варіантів.

Масажний ролер для шкіли навколо очей Revolution, 200 грн
Масажний ролер для шкіли навколо очей Revolution, 200 грн
Фото: notino.ua

Масажний кварцевий ролер Zoë Ayla, 440 грн
Масажний кварцевий ролер Zoë Ayla, 440 грн
Фото: notino.ua

Масажний ролер для обличчя та тіла Zoë Ayla Ice Roller, 920 грн
Масажний ролер для обличчя та тіла Zoë Ayla Ice Roller, 920 грн
Фото: notino.ua

Підтягуючий масажер Lifting Lab, 1200 грн
Підтягуючий масажер Lifting Lab, 1200 грн
Фото: lifting-lab.com

Гуаша Revolution, 530 грн
Гуаша Revolution, 530 грн
Фото: notino.ua

Механічний масажер для обличчя Wellderma, 555 грн
Механічний масажер для обличчя Wellderma, 555 грн
Фото: hitomi.com.ua

Нагадаємо, що сьогодні день народження у мами Соні і невістки Софії Ротару, Світлани Євдокименко .

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краса догляд за шкірою Соня Євдокименко
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