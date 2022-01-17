Відео дня: 65-річна Джеррі Холл у рекламі Saint Laurent

Популярна в 70-х модель позує в оксамитовому комбінезоні і стильних сонцезахисних окулярах

Джеррі Холл знялася у рекламі Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Нещодавно ми ділилися шикарною фотосесією Аль Пачіно для Saint Laurent. У рекламній кампанії бренду взяла участь Джері Холл.

Легендарна супермодель 70-х Джеррі Холл вже рідко знімається в рекламі або виходить на подіуми, але кожна її нова поява змушує серця битися частіше. 65-річна знаменитість чудово виглядає навіть без приставки "для свого віку". І ось підтвердження цього.

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Нещодавня зйомка Холл для французького модного Будинку Saint Laurent дивує стилем та естетикою. Позуючи для Девіда Сімса, модель продемонструвала речі з нової весняно-літньої колекції, включаючи сукню-смокінг у парі зі шкіряними рукавичками, картату брючну двійку і оксамитовий комбінезон.

Джеррі Холл знялася у рекламі Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

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Кожна з цих речей – альфа та омега стилю Saint Laurent, де зухвалість та класика поєднуються в ідеальній пропорції.

Джеррі Холл знялася у рекламі Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Зазначимо, що для самої Джеррі Хол це не перша співпраця з модним Будинком. Раніше вона вже працювала з Saint Laurent у сімдесятих – тоді сам Ів Сен-Лоран довірив їй уявляти аромат Opium.

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Yves Saint Laurent – було моїм першим модним шоу у кар'єрі. На мені тоді був одягнений приголомшливий смокінг. А моїм першим фотографом став Хельмут Ньютон. Чи це не щастя для молодої дівчини.

– згадує модель.

Легендарна Джеррі Холл – нова особа Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

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