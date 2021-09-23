Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Президент Зеленський в ООН ⚡ Замах на Сергія Шефіра ❌ Відставка Разумкова 💥 Загострення на Донбасі

Модний манікюр

Пальто на осінь

Відпочинок в Турції

Сумка Кароль

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Річ дня: робот-кравчучка за 49 тисяч гривень (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
23 вересня, 14:32
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Італії випустили ідеального домашнього помічника, який перенесе речі, покупки та інші необхідні предмети на відстань до 34 км
/ Фото: instagram.com/piaggiofastforward/

Італійська компанія, виробник легендарних скутерів, Vespa випустили мініатюрного робота, основне завдання якого – перевозити різні предмети і покупки. Розробку створили спільно з компанією Piaggio Fast Forward – лідером в області інтелектуальних технологій.

Реклама

Шопінг-гаджет являє собою мобільний робот вагою 13 кг, який не тільки перевозить покупки, але і дотримується правил дорожнього руху. Сам прилад розміром з невелику собаку, оснащений спеціальними ручками на передній і задній частині, щоб полегшити його пересування власникам на горбках і нерівностях тротуару.

Реклама

На роботі встановлена вражаюча кількість камер і радарів, які дозволяють йому аналізувати навколишнє середовище і орієнтуватися в людних місцях.

Реклама

Помістити в таку кравчучку двадцять першого століття можна предмети до 32 кг ваги. Робот зможе транспортувати їх на відстань до 34 км.

Купити робота Gita mini можна буде на сайті компанії з 15 жовтня за ціною 1850 доларів (бл. 49 500 грн) .

Цікаво, що у робота є "старша сестра" – Gita, яку раніше виробники поставляли тільки для офісних компаній. Розробники проаналізували позитивні відгуки і вирішили створити її міні-копію, як домашнього помічника.

Вартість у робота, звичайно, значна, але з його допомогою можна забути про важкі пакети з продуктами, які доводиться тягати з супермаркетів.

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Вибрати професійного косметолога
Як це краще зробити?
Лайфхак дня
Як підготуватися до подорожі на авто
Хакнути
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як ми потрапили у місце, де знімали сцени з "Гаррі Поттера"
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
ТОР-5 фавориток редакції за звання
Miss Ukraine-2021
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти