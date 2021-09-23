Річ дня: робот-кравчучка за 49 тисяч гривень (фото)

В Італії випустили ідеального домашнього помічника, який перенесе речі, покупки та інші необхідні предмети на відстань до 34 км

/ Фото: instagram.com/piaggiofastforward/

Італійська компанія, виробник легендарних скутерів, Vespa випустили мініатюрного робота, основне завдання якого – перевозити різні предмети і покупки. Розробку створили спільно з компанією Piaggio Fast Forward – лідером в області інтелектуальних технологій.

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Шопінг-гаджет являє собою мобільний робот вагою 13 кг, який не тільки перевозить покупки, але і дотримується правил дорожнього руху. Сам прилад розміром з невелику собаку, оснащений спеціальними ручками на передній і задній частині, щоб полегшити його пересування власникам на горбках і нерівностях тротуару.

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На роботі встановлена вражаюча кількість камер і радарів, які дозволяють йому аналізувати навколишнє середовище і орієнтуватися в людних місцях.

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Помістити в таку кравчучку двадцять першого століття можна предмети до 32 кг ваги. Робот зможе транспортувати їх на відстань до 34 км.

Купити робота Gita mini можна буде на сайті компанії з 15 жовтня за ціною 1850 доларів (бл. 49 500 грн) .

Цікаво, що у робота є "старша сестра" – Gita, яку раніше виробники поставляли тільки для офісних компаній. Розробники проаналізували позитивні відгуки і вирішили створити її міні-копію, як домашнього помічника.

Вартість у робота, звичайно, значна, але з його допомогою можна забути про важкі пакети з продуктами, які доводиться тягати з супермаркетів.

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