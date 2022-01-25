Вакансія дня: Vogue шукають помічника Анни Вінтур. Як відправити резюме

Ні, це не сон, а ваш реальний шанс влаштуватися на роботу мрії та втілити наяву кіношну фантазію опинитися на місці героїні Енн Хетеуей в "Диявол носить Pradа". Що треба зробити, щоб стати асистентом легенди, — розповідаємо.
Астрологи говорили, що 2022 рік для багатьох стане початком чогось масштабного у їхньому житті. І, схоже, вони мають рацію. Адже незабаром одному щасливчику, націленому на велику висоту і володіючому всіма необхідними якостями журналіста, посміхнеться успіх.
Vogue розпочали пошуки помічника глобального редакційного директора Анни Вінтур. Також видання опублікувало список обов'язків та вимог до кандидата на посаду.
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Обов'язки:
вести календар Анни Вінтур;
відповідати на дзвінки/повідомлення;
допомагати організовувати заходи, вирішувати там, де виникають нестикування;
зберігати фінанси на потреби офісу та правильно їх розподіляти;
вміти тримати язик за зубами;
бути трішки "Вангою" і не допускати проблем, а якщо трапилися, то швидко вирішувати;
пошук матеріалів для конференцій і повна поінформованість у темі, а не "чув дзвін, але не дзвін, де він".
ведення нотаток та протоколів нарад;
допомога у створенні контенту Vogue;
вміти знаходити спільну мову з керівниками редакцій, фінансами та кадрами, а також допомагати головному редактору виконувати загальнокорпоративні програми.
Вимоги:
Звичайно, список вимог до кандидатів у Ганни значний, тому ми не будемо вас "грузити", але найголовнішим пунктом залишається стресостійкість.
Якщо вам здається, що ви — саме та людина, яку шукають Vogue, надсилайте резюме за посиланням .
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