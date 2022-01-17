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У стилі 1990-х років: Белла Хадід в сукні з відкритою спиною і з леопардовою сумкою

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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17 січня, 11:23
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Супермодель відома своєю любов'ю до образів минулих років, за що її нерідко критикують, але, здається, їй все одно
Белла Хадід в сукні з відкритою спиною на вечірці в стилі 90-х років
Белла Хадід в сукні з відкритою спиною на вечірці в стилі 90-х років / Фото: Колаж: Сьогодні

Стиль 90-х повертається, про це говорять усі стилісти та модні експерти. Але для деяких знаменитостей він нікуди і не йшов. У тому числі це стосується і Белли Хадід, яка давно відома своєю любов'ю до старих трендів.

Популярна 25-річна модель Белла Хадід, якій частенько дістається за неоднозначні образи у стилі минулих років, знову здивувала шанувальників вибором вбрання. Дівчина одягла сміливу синтетичну сукню з голою спиною та асиметричним низом, зібрала волосся і доповнила лук модною цього сезону леопардовою сумкою.

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Екстравагантний образ цього разу модель приміряла не просто так, а з нагоди дня народження подруги. В Instagram знаменитості з'явилася карусель яскравих фотографій серед близьких друзів.

Белла Хадд у відвертому зображенні з 90-х
Белла Хадд у відвертому зображенні з 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадд у відвертому зображенні з 90-х
Белла Хадд у відвертому зображенні з 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

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Белла Хадд у відвертому зображенні з 90-х
Белла Хадд у відвертому зображенні з 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадд у відвертому зображенні з 90-х
Белла Хадд у відвертому зображенні з 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

Загалом стиль моделі нагадував моду шкільних випускних кінця 90-х та початку 00-х, як і її подруг. Судячи з фото, вечірка була сповнена веселощів і яскравих конфетті, і ніхто з гостей не сумував.

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Белла Хадид повеселилась на вечірці в стилі 90-х
Белла Хадид повеселилась на вечірці в стилі 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадід повеселилась на вечірці в стилі 90-х
Белла Хадід повеселилась на вечірці в стилі 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадід повеселилась на вечірці в стилі 90-х
Белла Хадід повеселилась на вечірці в стилі 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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