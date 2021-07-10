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Черниця Кунакі й напівгола Рубік: кращі образи на червоній доріжці Канн-2021 в четвертий день (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
10 липня, 13:01
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Знаменитості знову пройшлися вздовж ряду фотографів, щоб похвалитися дизайнерськими нарядами. "Зіркою" четвертого вечора в Каннах були вирізи на максі сукнях
Стильні образи на червоній доріжці Каннського фестивалю: день 3-й
Стильні образи на червоній доріжці Каннського фестивалю: день 3-й / Фото: Getty Images

Вчора в рамках Каннського кінофестивалю відбулася прем'єра драми "Бенедетто", яка зібрала на червоній доріжці дуже різних селебрітіс – від Тіни Кунакі до Меггі Джилленхол. Не всі жінки прийшли на кінопоказ у сукнях – деякі вважали за краще більш практичні костюми. Але все ж на івенті переважали довгі спідниці і сміливі розрізи.

Модель Тіна Кунакі з'явилася на червоній доріжці в пурпуровій сукні Valentino з капюшоном і великим червоним бантом.

Тіна кунаки на червоній доріжці в Каннах
Тіна кунаки на червоній доріжці в Каннах / Фото: Getty Images

Вище згадана Меггі Джилленхол прийшла в червоному вечірньому вбранні від Versace з відкритими плечима і глибоким декольте, доповнивши образ намистом і каффом.

Меггі Джилленхол в чарівній сукні в Каннах
Меггі Джилленхол в чарівній сукні в Каннах / Фото: Getty Images

Модель Ізабель Гулар одягла сміливу і відверту сукню Etro на одне плече, з вирізом на спині і талії. Білий колір – відмінний варіант для червоної килимової доріжки.

Ізабель Гулар в Каннах
Ізабель Гулар в Каннах / Фото: Getty Images

Неможливо надивитися на бельгійську акторку Вірджині Ефіра в плісированій сукні зі шлейфом від Dior. Поруч з нею на фото – акторка Клотільда Куро в стильних брюках і накидці на одне плече.

Вірджинія Ефіра і Клотільда Куро
Вірджинія Ефіра і Клотільда Куро / Фото: Getty Images

Ще одна сукня з вау ефектом – чорне вбрання від Saint Laurent на Ані Рубік. У тандемі з лаконічними босоніжками – ідеальний лук для святкового вечора.

Аня Рубік в сукні Saint Laurent
Аня Рубік в сукні Saint Laurent / Фото: Getty Images

Раніше ми розглядали найстильніші образи другого дня Каннського кінофестивалю-2021.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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