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Помер Андре Леон Теллі – ікона моди та легендарний редактор Vogue

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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19 січня, 10:08
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Він був головним провідником для темношкірих моделей і дизайнерів-початківців в індустрію моди
Помер легендарний редактор журналу Vogue Андре Леон Теллі
Помер легендарний редактор журналу Vogue Андре Леон Теллі / Фото: Колаж: Сьогодні

Зовсім недавно ми повідомляли про прикрощі втрати Грейс Мірабели, яка 17 років була головним редактором журналу Vogue, а сьогодні знову доводиться прощатися із великою людиною. У віці 73 років пішов із життя Андре Леон Теллі — один із найвпливовіших людей у світі моди, колишній редактор журналу Vogue, повідомляє WWD.

Про смерть легенди повідомили 18 січня. Повідомляється, що помер Андре Леон Теллі у лікарні штату Нью-Йорк. Поки нічого не відомо про причини смерті, близькі намагаються уникати журналістів.

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Одна з найвпливовіших персон у світі моди, колишній редактор журналу Vogue, — Андрій Леон Теллі помер у віці 73 років
Одна з найвпливовіших персон у світі моди, колишній редактор журналу Vogue, — Андрій Леон Теллі помер у віці 73 років / Фото: Vogue

Андре Леон Теллі розпочав свою кар'єру у fashoin-журналістиці у 1975 році в журналі The Interwiew Енді Воргола. Потім він пішов у Women's Wear Daily і одразу став керівником його паризького бюро. Після цього працював у кількох виданнях, включаючи The Times, а в 1983 році прийшов на місце директора з новин моди в Vogue.

Практично одночасно почавши працювати з Анною Вінтур, вони сформували найсильнішу керівну команду. А коли в 1987 Вінтурі призначили головним редактором, вона взяла Теллі креативним директором журналу, посаду якого він обіймав до 1995 року.

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Андре Леон Теллі помер у лікарні штату Нью-Йорк
Андре Леон Теллі помер у лікарні штату Нью-Йорк / Фото: buro247.ru

Андре Леон Теллі вважався головним провідником для темношкірих моделей і дизайнерів-початківців в індустрію моди і вніс незаперечний внесок в індустрію моди.

Також дивіться: пішла з життя видавець Vogue UA Олена Чернова

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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