Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант їде до Києва Робота під час війни Робота під час війни ⚽ Україна - Ірландія: онлайн 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку

Манікюр на літо

Меми про Трампа

Випускний 2022

Доля Тайри

Українські суперфуди

I love Odessa
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Укргідрометцентр попередив про швидку зміну погоди

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 червня, 13:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Синоптики розповіли, у яких областях у середу підуть дощі
Спекотна погода відступить
Спекотна погода відступить / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 15 червня порадує тих, хто втомився від літньої спеки. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють прохолодну погоду на заході України, а також у Вінницькій та Житомирській областях. На півдні та в центрі 30-градусна спека відступить, у східних областях очікуються дощі.

За прогнозами синоптиків, у середу, 15 червня, у західних областях температура вночі опуститься до 8-10 градусів тепла, вдень до 18-21. В Закарпатської області синоптики обіцяють вдень 24-26 тепла. Опади не очікуються, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Реклама

В південних областях України вночі 16-19 градусів тепла, вдень у Одеській, Херсонській та Миколаївській областях 25-27, в Криму до 29 градусів. Вночі можливі дощі, удень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/сек.

В центрі України температура вночі становитиме 11-14 градусів, удень у Черкаській, Кропивницькій та Полтавській областях до 26 градусів тепла, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Києві 14 червня нічна температура становитиме 13-15, вдень 23-25 тепла. Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/сек.

Реклама

На півночі України, у Чернігівській та Сумській областях , уночі 11-14 тепла, вдень до 25 градусів. Синоптики обіцяють суху погоду.

В Харківській, Донецькій та Луганській областях у середу пройдуть дощі. Нічна температура 15-17 градусів, вдень до 27 тепла. Вітер північний, 5-10 м/с.

Реклама

Нагадаємо, у тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про прогноз магнітних бур на червень

Сергій Мартинець
Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти