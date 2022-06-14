Укргідрометцентр попередив про швидку зміну погоди

Синоптики розповіли, у яких областях у середу підуть дощі

Спекотна погода відступить / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 15 червня порадує тих, хто втомився від літньої спеки. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють прохолодну погоду на заході України, а також у Вінницькій та Житомирській областях. На півдні та в центрі 30-градусна спека відступить, у східних областях очікуються дощі.

За прогнозами синоптиків, у середу, 15 червня, у західних областях температура вночі опуститься до 8-10 градусів тепла, вдень до 18-21. В Закарпатської області синоптики обіцяють вдень 24-26 тепла. Опади не очікуються, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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В південних областях України вночі 16-19 градусів тепла, вдень у Одеській, Херсонській та Миколаївській областях 25-27, в Криму до 29 градусів. Вночі можливі дощі, удень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/сек.

В центрі України температура вночі становитиме 11-14 градусів, удень у Черкаській, Кропивницькій та Полтавській областях до 26 градусів тепла, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Києві 14 червня нічна температура становитиме 13-15, вдень 23-25 тепла. Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/сек.

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На півночі України, у Чернігівській та Сумській областях , уночі 11-14 тепла, вдень до 25 градусів. Синоптики обіцяють суху погоду.

В Харківській, Донецькій та Луганській областях у середу пройдуть дощі. Нічна температура 15-17 градусів, вдень до 27 тепла. Вітер північний, 5-10 м/с.

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Нагадаємо, у тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

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