Українки, які створюють цифровий одяг, стали фіналістками премії Louis Vuitton

Український стартап DressX увійшов до шорта листа премії LVMH Innovation Award 2022, яка відбудеться у червні в Парижі. Наші співвітчизниці поборються за головний приз

Український стартап DressX став фіналістом премії LVMH Innovation Award 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Український стартап DressX став фіналістом премії LVMH Innovation Award 2022. Про це повідомили творці проекту у своїх соцмережах.

Засновниці проєкту Дар'я Шаповалова та Наталія Моденова запустили маркетплейс цифрового одягу DressX у серпні 2020-го. Стартап займається створенням цифрового гардеробу. Суть у тому, що тепер ви можете носити одяг модних брендів не тільки в реальному житті, а й у доповненій реальності. Наприклад, оновлювати свій аватар або створювати контент у соціальних мережах. Так, ви заощаджуєте гроші, адже діджитал-одяг коштує набагато дешевше, навіть у люкс-сегменті, при цьому у вас є можливість оновлювати гардероб, не завдаючи шкоди планеті.

Реклама

З 2017 року премія LVMH Innovation Award присуджується креативникам, які стали найкращими у своєму сегменті стартапами, які працюють над технологіями майбутнього у сфері розкоші. Переможця буде названо на спеціальній церемонії на конференції VivaTech.

В цьому році фіналістами став 21 стартап, 48% з яких очолюють жінки.

DressX заснований менше 2 років тому, і ми пишаємось тим, що наше бачення поділяють найбільші гравці галузі, та вдячні за те, що ділимося нашою версією майбутнього з провідними світовими компаніями, брендами та новаторами. Ми віримо в силу співпраці і впевнені, що разом зможемо реально змінити індустрію та світ, — прокоментували засновниці DressX.

Реклама

Усього на церемонії LVMH Innovation Award будуть визначено 6 стартапів у шести категоріях:

3D/Віртуальний продукт Досвід & Метавсесвіт

Досвід співробітників та корпоративна соціальна відповідальність

ЗМІ та впізнаваність бренду

Багатоканальний та роздрібний

Оперативна та виробнича перевага

Стійкість

Також буде вручено спеціальний приз. Його отримає стартап за роботу, пов'язану з даними та штучним інтелектом. Церемонія відбудеться 16 червня, її ведучою буде віртуальна інфлюєнсерка Ліві.

Вам буде цікаво дізнатися, що мама Ілона Маска у вишиванці відвідала конференцію доньки.