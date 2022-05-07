Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Еміграція у США

Met Gala 2022

Стрес та їжа

Що думала Одрі

Сигнал "Тривога"

Путін vs 9 травня
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Українки, які створюють цифровий одяг, стали фіналістками премії Louis Vuitton

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 травня, 16:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український стартап DressX увійшов до шорта листа премії LVMH Innovation Award 2022, яка відбудеться у червні в Парижі. Наші співвітчизниці поборються за головний приз
Український стартап DressX став фіналістом премії LVMH Innovation Award 2022
Український стартап DressX став фіналістом премії LVMH Innovation Award 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Український стартап DressX став фіналістом премії LVMH Innovation Award 2022. Про це повідомили творці проекту у своїх соцмережах.

Засновниці проєкту Дар'я Шаповалова та Наталія Моденова запустили маркетплейс цифрового одягу DressX у серпні 2020-го. Стартап займається створенням цифрового гардеробу. Суть у тому, що тепер ви можете носити одяг модних брендів не тільки в реальному житті, а й у доповненій реальності. Наприклад, оновлювати свій аватар або створювати контент у соціальних мережах. Так, ви заощаджуєте гроші, адже діджитал-одяг коштує набагато дешевше, навіть у люкс-сегменті, при цьому у вас є можливість оновлювати гардероб, не завдаючи шкоди планеті.

Реклама

З 2017 року премія LVMH Innovation Award присуджується креативникам, які стали найкращими у своєму сегменті стартапами, які працюють над технологіями майбутнього у сфері розкоші. Переможця буде названо на спеціальній церемонії на конференції VivaTech.

В цьому році фіналістами став 21 стартап, 48% з яких очолюють жінки.

DressX заснований менше 2 років тому, і ми пишаємось тим, що наше бачення поділяють найбільші гравці галузі, та вдячні за те, що ділимося нашою версією майбутнього з провідними світовими компаніями, брендами та новаторами. Ми віримо в силу співпраці і впевнені, що разом зможемо реально змінити індустрію та світ, — прокоментували засновниці DressX.

Реклама

Усього на церемонії LVMH Innovation Award будуть визначено 6 стартапів у шести категоріях:

  • 3D/Віртуальний продукт Досвід & Метавсесвіт
  • Досвід співробітників та корпоративна соціальна відповідальність
  • ЗМІ та впізнаваність бренду
  • Багатоканальний та роздрібний
  • Оперативна та виробнича перевага
  • Стійкість

Також буде вручено спеціальний приз. Його отримає стартап за роботу, пов'язану з даними та штучним інтелектом. Церемонія відбудеться 16 червня, її ведучою буде віртуальна інфлюєнсерка Ліві.

Вам буде цікаво дізнатися, що мама Ілона Маска у вишиванці відвідала конференцію доньки.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Кішка, яка вижила у Бородянці
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як перевезти тварину за кордон
Лайфхак тижня
Покрокова інструкція
Хакнути
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти