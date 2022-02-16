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Український бренд одягу, який любить Тіна Кароль, шиє речі у Росії. Що відомо

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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16 лютого, 13:12
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Раніше в одязі TTSWTRS з'являлася Мей Маск і виступали під час одного з номерів учасниці Міс Україна 2021 року
Український бренд TTSWTRS шиє свій одяг у Росії
Український бренд TTSWTRS шиє свій одяг у Росії / Фото: instagram.com/tina_karol

Нещодавно ми писали про неймовірне космічне сукня Тіни Кароль за 31 тис. грн, у якому була на скандальному нацвідборі на Євробачення-2022 від українського бренду TTSWTRS Виявилося, що марка-гордість країни відшиває свій одяг у Росії. М'яко кажучи, вийшло негарно.

Українська блогер Лера Цимбал розмістила у своєму Instagram гнівний пост-звернення до популярного у всьому світі українського бренду TTSWTRS, який одягає не лише наших знаменитостей, а й закордонних. Дівчину обурило те, що в такий непростий для України час марка відшиває свої речі в країні-агресорі. Відповідно, платить там податки та зарплати людям, замість того, щоб робити це у себе на батьківщині.

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Блогер відзначила бренд у сторіс, але так і не отримала відповіді на своє запитання. На її повідомлення також ніхто не відповів, хоча є відмітка "прочитано".

Український бренд одягу, який любить Тіна Кароль, шиє речі у Росії
Український бренд одягу, який любить Тіна Кароль, шиє речі у Росії / Фото: скріншот

Але, варто зазначити, засновниця марки Анна Осмьохіна ніколи і не приховувала, що її одяг продається і на території РФ. Це не скасовує того, що в Україні одяг також створюється.

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Український бренд TTSWTRS шиє свій одяг у Росії
Український бренд TTSWTRS шиє свій одяг у Росії / Фото: скріншот

На запит LIFE Сьогодні про виробництво в країні-агресорі представники бренду також поки що (сподіваємося, поки що) не відповіли.

До речі, вихід в одному з номерів учасниць Міс Україна 2021 теж був в одязі цього бренду.

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Раніше Мей Маск з'являлася про одяг марки.

Щоб день не здавався таким похмурим і наповненим новинами у стилі "зрада", дивіться, як українці жартують про паніку та вторгнення.

А для повної розрядки обстановки оцініть нову фотосесію екс-дівчата Каньє Веста.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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