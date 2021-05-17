Український тиждень моди 2021: формат і дати нового сезону

Пріоритетними напрямками Тижня моди залишаються підтримка молодих дизайнерів і сталий розвиток моди

Минулої зими Ukrainian Fashion Week вперше за 23 роки пройшов у цифровому форматі. Майбутнього сезону карантинні обмеження пом'якшать – покази можна буде дивитися як онлайн, так і офлайн. Про це повідомила прес-служба Тижня моди.

Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 пройде з 2 по 5 вересня. Трансляція всіх показів і подій буде доступна на fashionweek.ua і на майданчиках партнерів.

Фото: пресслужба

Ukrainian Fashion Week вже втрете пройде під гаслом позасезонності. Гібридний формат UFW передбачає інклюзивність для всіх, хто цікавиться українською модною індустрією завдяки відкритому онлайн-доступу до показів.

Професійна ж спільнота зможе відвідати Тиждень моди і ознайомитися з колекціями дизайнерів офлайн, дотримуючись карантинних норм.

Нагадаємо, що в Голлівуді назвали найвпливовішого стиліста року – ним став Ло Роуч.

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