Insta-блогер Алла Барановська створила колекцію трикотажних речей для бренду Siyai. Ми вже хочемо все

Український трикотажний бренд випустив свою першу колаборацію із модною інфлюєнсеркою. Дивіться фото колекції у матеріалі
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
Український бренд трикотажу Siyai випустив першу колаборацію з модною інфлюєнсеркою, засновницею мережі салонів Clipse та проекту Clipse Beauty Box Аллою Барановською.
У капсульну колекцію увійшли боді, безшовні гольфи, трикотажні костюми різних фасонів – зі спідницями міді, міні, брюками, а також з кардиганами та джемперами.
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
При створенні всіх своїх проєктів я надихаюсь жінками – унікальними, яскравими та особливими. Це моя перша колаборація з брендом одягу, новий невідомий досвід, на який мене надихнули засновниці бренду Яна та Настя. Філософія Siyai дуже близька до моєї, а колаборацією хотілося ще раз виявити турботу до всіх дівчат і нагадати, що треба сяяти не лише зовні, а й усередині, — прокоментувала співпрацю Алла Барановська.
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
Колірна палітра колаборації складається з бежевих, чорних, графітових відтінків, а також рожевого неону, карміну, фуксії, синього електрика та зеленого.
Колекцію Alla Baranovska x Siyai можна купити на сайті бренду.
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
Алла Барановська у лукбуку капсульної колекції Siyai / Фото: пресслужба
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Юлія Ткачук
Керівник проєкту "Life" Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора