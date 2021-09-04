Українка стала головною переможницею конкурсу краси в США

Киянка Валерія Байрамова отримала безпрецедентну перемогу у відомому міжнародному конкурсі краси в Майамі (США) і отримала титул Ms. World International 2021

Валерія Байрамова стала головною переможницею конкурсу краси Ms. World International 2021 / Фото: пресслужба

У конкурсі взяли участь 56 дівчат з різних куточків світу – Великобританії, Франції, Італії, Ізраїлю, Канади, Швеції, Австралії, Іспанії та інших.

Коли я почула саме своє ім'я, мені захотілося себе вщипнути, щоб переконатися, що це реальність, а не прекрасний сон. Щоб описати ці відчуття – не вистачить слів в одному словнику... Пишаюся тим, що змогла отримати для моєї країни таку важливу, знакову і довгоочікувану перемогу, – ділиться враженнями Валерія Байрамова.

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Цьогоріч Україна вперше за 15-річну історію конкурсу взяла у ньому участь, яка завершилася блискучою перемогою.

Я вражена новиною про перемогу України на Ms. World International 2021 навіть більше, ніж інші, тому що знаю, скільки перешкод нам довелося подолати, щоб українська краса взагалі побачила світ цього скоригованого пандемією року, – говорить Національна директорка конкурсу Ms. Ukraine World International Олена Бойко.

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Вона, до речі, була відзначена на конкурсі як "Кращий національний директор року 2021".

Олена Бойко / Фото: прес-служба

У конкурсі Ms. World International 2021 також представляли Україну ще три конкурсантки, які були високо оцінені міжнародним журі і отримали призові місця в своїх категоріях: Ксенія Агібалова (Київ) – Ms. World International 2021 Petite і увійшла в ТОП-3,

Ксенія Агібалова / Фото: прес-служба

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Ольга Кричильська (Рівне) – Mrs. Universe 2021,

Ольга Кричильська / Фото: прес-служба

Юлія Сосюкіна (Харків) – Ms. World International 2021 Premier.

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Юлія Сюсюкіна / Фото: прес-служба

Нагадаємо, що вже на початку вересня в Атланті (США) відбудеться ще один конкурс Mrs. Transcontinental 2021, в якому Україну представлять львів'янка Ірина Петрусь і ірпінчанка Анна Романько.

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