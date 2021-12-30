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ТОП-3 бьюті-звички 2021 року, про які варто забути назавжди

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
30 грудня, 10:00
В закладинки
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Ми знаємо, в це непросто повірити, але в них немає сенсу
Ритуали краси, які не працюють
Ритуали краси, які не працюють / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки ви занурюєтеся в найгарячі тенденції макіяжу у 2022 році, є ще щось, про що нам з вами треба поговорити. Тільки обіцяйте не засмучуватися.

У сучасному світі скільки нав'язаних правил і стереотипів, скільки всяких "можна", "потрібно", "експерти рекомендують", що дуже складно в ритмі мегаполісу не те, що виконувати все це, але навіть для початку запам'ятати. Але є старанні та відповідальні дівчата, які швидко підхоплюють нововведення та впроваджують їх у своє життя, віддаючи часом півзарплати заради того, щоб добре виглядати. А толку немає.

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Забудь його, забудь: б'юті-звички, які не працюють

Патчі раз на рік і то на ходу

Багато хто з чогось узяв, що патчі — це панацея від недосипання та перепою, або просто "о, давно не користувалася". Що ж, настав час відкрити таємницю – це так не працює. Від патчів можна отримати ефект тільки, якщо користуватиметеся ними щодня хоча б раз на день, наприклад, вранці перед нанесенням крему. Лише в такому випадку можна побачити накопичувальний ефект. І ще — патчі не замінюють крем під очі. Серйозно.

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Чим більше тим краще

Вічно ми понаглядаємося, як у рекламних роликах моделі густим шаром наносять на обличчя крем, а потім повторюємо вдома ту саму дурницю. Ні, це також не працює. Дерматологи вчать так: горошина крему під очі, дві горошини — на обличчя. Ви ж помічали, як іноді тональний крем починає скочуватися? Швидше за все, справа не в ньому, а в тому, що вашим дозуванням засобу для догляду можна намарафетити п'ятьох як мінімум.

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Кислоти – це не самолікування

Кислоти стали дуже розпіареними, що в цілому вибивається з логіки. Адже, в будь-якому випадку, їх все одно потрібно комбінувати з іншою косметикою і у жодному разі не забувати про SPF-захист навіть узимку. Самому собі призначати та комбінувати кислотну косметику не можна. Для початку звернутися за консультацією до косметологічного кабінету. Повірте, на цьому поході до фахівця краще не заощаджувати.

Нагадаємо, нещодавно вчені заявили, що ін'єкції ботоксу допомагають знизити тривожність

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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