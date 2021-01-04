Догляд за шкірою від Джей Ло: як співачка виглядає без мейку в 51 (відео)

Дженніфер Лопес поділилася нічною процедурою догляду за шкірою

Дженніфер Лопес, яка в неймовірному костюмі від Balmain виступила на Times Square, поділилася відео, де показала, як вона виглядає без макіяжу.

Зірка вирішила провести для шанувальників майстер-клас з догляду за шкірою. Для цього вона використовувала продукцію зі своєї нової лінійки JLo Beauty.

У ролику, опублікованому на офіційній сторінці Лопес в Instagram, вона зняла макіяж на камеру і показала, як насправді виглядає без будь-яких продуктів.

Співачка Дженніфер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер зізналася, що на створення її власної косметики пішли роки, і вона дуже рада появі цієї продукції.

Спершу співачка змила косметику очищувальним засобом, потім використала зволожуючу сироватку на чисте обличчя, а третім кроком став крем.

До слова, нічний догляд за шкірою не дуже відрізняється від денного, проте в другому варіанті потрібно використовувати більше засобів.

Очищати і зволожувати шкіру необхідно, але також важливо пам'ятати про захист від сонця. Використовуйте креми з УФ-фільтрами не тільки влітку. Звичайно, в похмуру погоду цим правилом можна знехтувати, але пам'ятайте, що сонце старить шкіру в будь-який час року.

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