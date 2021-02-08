Твій вихід: вибираємо кращу червону сукню з кіно на День Валентина
Ми знаємо, як виглядає ідеальне вбрання до Дня закоханих
Як не крути, але червоний – це колір кохання. До речі, свято Валентина вже практично на носі, так що ми не втрачали часу дарма і підібрали кращі червоні сукні з культових фільмів. Дивіться і надихайтеся!
А якщо ви ще не придумали манікюр до Дня закоханих, тут є добірка з самими класними ідеями до свята.
"Віднесені вітром"
Розкішне вбрання, у якому Вів'єн Лі з'явилася в легендарній картині вразить будь-кого. Сукня пошита з оксамиту, прикрашена пір'ям і камінням. Відкриті плечі і глибоке декольте підкреслюють фугуру і створюють дуже чуттєвий і сміливий образ.
"Маска"
Сміливим дамам личитиме сукня як у героїні Камерон Діаз в комедії "Маска". Це яскраво-червоне плаття в обтяжку з розрізом збоку, яке відмінно поєднується з будь-яким взуттям на підборах.
"До зустрічі з тобою"
Для скромниць відмінним варіантом на День закоханих стане ось така класична сукня, як у Емілії Кларк. Тут нічого зайвого, просто і лаконічно. Але класним це вбрання робить саме колір.
"Красуня"
Елегантний аутфіт вийде із сукні і довгих рукавичок, як у Джулії Робертс у фільмі "Красуня". Образ обов'язково потрібно доповнити прикрасою на шию і зробити красиву зачіску, щоб все виглядало гармонійно.
"Забавне личко"
Одрі Хепберн блищала у сукні від Givenchy у фільмі 1957 року, де художником по костюмах був сам засновник французького модного будинку. Це пояснює, як образ головної героїні вийшов таким простим і водночас вражаючим.
"Безславні виродки"
Героїня "Безславних виродків" обрала червону сукню для фатального вечора, як знак того, що вона налаштована рішуче. Якщо ви не боїтеся бути в центрі уваги і хочете підкреслити свою серйозність, обирайте вбрання із довгими рукавами. І не забудьте вуаль.
"Джентльмени віддають перевагу блондинкам"
У мюзиклі "Джентльмени віддають перевагу блондинкам" Мерілін Монро змінила декілька суконь, але червона з вирізами, розшита паєтками, на наш погляд, найкраща.
Як бачите, червоний колір може зробити навіть найпростіший одяг яскравим і таким, що його буде складно забути. Що вже говорити про святкові сукні. Бажаємо вам виглядати чудово не тільки 14 лютого, але й у будь-який інший день!
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