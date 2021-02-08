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Твій вихід: вибираємо кращу червону сукню з кіно на День Валентина

Сьогодні, 17:13

Ми знаємо, як виглядає ідеальне вбрання до Дня закоханих

Як не крути, але червоний – це колір кохання. До речі, свято Валентина вже практично на носі, так що ми не втрачали часу дарма і підібрали кращі червоні сукні з культових фільмів. Дивіться і надихайтеся!

А якщо ви ще не придумали манікюр до Дня закоханих, тут є добірка з самими класними ідеями до свята.

Ідеальна сукня до Дня Валентина: приклади з кіно

"Віднесені вітром"

Кадр з фільму "Віднесені вітром"

Розкішне вбрання, у якому Вів'єн Лі з'явилася в легендарній картині вразить будь-кого. Сукня пошита з оксамиту, прикрашена пір'ям і камінням. Відкриті плечі і глибоке декольте підкреслюють фугуру і створюють дуже чуттєвий і сміливий образ.

"Маска"

Кадр з фільму "Маска"

Сміливим дамам личитиме сукня як у героїні Камерон Діаз в комедії "Маска". Це яскраво-червоне плаття в обтяжку з розрізом збоку, яке відмінно поєднується з будь-яким взуттям на підборах.

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"До зустрічі з тобою"

Кадр з фільму "До зустрічі з тобою"

Для скромниць відмінним варіантом на День закоханих стане ось така класична сукня, як у Емілії Кларк. Тут нічого зайвого, просто і лаконічно. Але класним це вбрання робить саме колір.

"Красуня"

Кадр з фільму "Красуня"

Елегантний аутфіт вийде із сукні і довгих рукавичок, як у Джулії Робертс у фільмі "Красуня". Образ обов'язково потрібно доповнити прикрасою на шию і зробити красиву зачіску, щоб все виглядало гармонійно.

"Забавне личко"

Кадр з фільму "Забавне личко"

Одрі Хепберн блищала у сукні від Givenchy у фільмі 1957 року, де художником по костюмах був сам засновник французького модного будинку. Це пояснює, як образ головної героїні вийшов таким простим і водночас вражаючим.

"Безславні виродки"

Кадр з фільму "Безславні виродки"

Героїня "Безславних виродків" обрала червону сукню для фатального вечора, як знак того, що вона налаштована рішуче. Якщо ви не боїтеся бути в центрі уваги і хочете підкреслити свою серйозність, обирайте вбрання із довгими рукавами. І не забудьте вуаль.

"Джентльмени віддають перевагу блондинкам"

Кадр з фільму "Джентльмени віддають перевагу блондинкам"

У мюзиклі "Джентльмени віддають перевагу блондинкам" Мерілін Монро змінила декілька суконь, але червона з вирізами, розшита паєтками, на наш погляд, найкраща.

Як бачите, червоний колір може зробити навіть найпростіший одяг яскравим і таким, що його буде складно забути. Що вже говорити про святкові сукні. Бажаємо вам виглядати чудово не тільки 14 лютого, але й у будь-який інший день!

Раніше ми розповідали, як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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