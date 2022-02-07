Українські студенти продають речі, зроблені бабусями. Де їх придбати

Досі замовляєте трикотажні речі сумнівної якості в Інтернеті? Даремно, адже бабуся може зробити куди краще

Українські студенти створили бренд "Творча Ба" з виробами бабуси ручної роботи / Фото: Инстаграм

Вже кілька сезонів у моді "бабусині" речі. Використовувати у створенні одягу техніки та секрети досвідчених жінок настільки популярно, що навіть дизайнер Фрідон Нігуріані зібрав речі з клаптиків тканини за бабусиною методикою. Українські студенти не відстають від трендів, тож створили бренд "Творча Ба".

В Instagram з'явився акаунт наймилішого українського бренду, одяг та речі для якого створюють жінки пенсійного віку. На сторінці продають балаклави, рукавички, шопери, кофти, шкарпетки та сумки ручної роботи. І це не просто круто виглядає, а й рятує жінок від невдячного пошуку покупців на морозі.

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Крутий проєкт створили студенти Київського національного економічного університету, які об'єдналися у соціально-підприємницьку організацію Enactus.

"Нещодавно я виходила з метро і побачила бабусь, які в’яжуть у переході", — сказала моя подружка з університету. Захотілося їхню працю перенести в онлайн-режим, обмежити їхнє перебування на холоді. Навіть якщо це літо — вони все одно стоять на ногах і продають свої вироби. Це фізично важко навіть для мене, молодої людини. А бабусям це в рази важче. Ми вирішили, що класно буде, якщо вони в’язатимуть вдома, а ми будемо продавати це через інтернет. Вони отримуватимуть прибуток, працюючи вдома, не витрачатимуть час на продаж своїх виробів на вулиці й зможуть зв’язати ще більше виробів.

— розповіла співзасновник "Творчої Ба" Катерина Мислицька виданню BURO.

"Творча Ба" продають речі, створені українськими бабусями / Фото: Инстаграм

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Креативна організація поділилася, що знаходить бабусь для співпраці трьома способами: або самі бачать їх на вулиці та пропонують роботу у форматі "йдіть додому, в'яжіть, і ви заробите ті ж гроші без необхідності стояти на вулиці"; або до них дзвонять діти та онуки творчих жінок та рекомендують їх; або самі бабусі пишуть, пропонуючи свої роботи.

"Творча Ба" продають речі, створені українськими бабусями / Фото: Инстаграм

"Творча Ба" продають речі, створені українськими бабусями / Фото: Инстаграм

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Команда "Творчої Ба", крім талановитих бабусь, складається з фінансиста, економіста та маркетолога. Спочатку вони вигадують дизайн, враховуючи поточні тренди та тенденції, обговорюють його з майстринями, щоб він був не просто красивий, але й практичний, потім бабусі беруться за роботу.

Крім в'язаних виробів, "Творча Ба" також продає шопери з вишивкою, які незамінні влітку. Вишивку для них роблять дві ба: Наталія та Лариса Степанівна.

"Творча Ба" продають речі, створені українськими бабусями / Фото: Инстаграм

"Творча Ба" продають речі, створені українськими бабусями / Фото: Инстаграм

Також команда приймає замовлення на корпоративні речі та іншу ручну вишивку. Наприкінці лютого бренд представить новий товар – круті в'язані косинки.

"Творча Ба" продають речі, створені українськими бабусями / Фото: Инстаграм

Кожна річ створена не просто з любов'ю та теплою енергетикою дбайливої бабусі, але також може мати унікальний підпис: "Онуче, зв'язала для тебе", "Онучко, як у тебе справи? Чекаю на твій дзвінок!", "Що ти це в Інтернеті купиш? Давай я тобі зроблю краще!".

Ціна виробів доступна кожному і часто набагато дешевша, ніж в'язані речі в Інтернеті. Наприклад, шкарпетки – 220 грн , кардиган – 1200 грн , балаклава – 650 грн , рукавички – 490 грн і т.д.

"Творча Ба" продають речі, створені українськими бабусями / Фото: Инстаграм

"Творча Ба" продають речі, створені українськими бабусями / Фото: Инстаграм

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