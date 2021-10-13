Шапки-біні, панами і хустки: 8 не нудних головних уборів на осінь і зиму

Щоб завершити свій образ цієї осені, надіньте шапку. Дивіться головні трендові фасони та моделі, які носять всі модні дівчата світу

Трендові шапки сезону осінь-зима 2021 / Фото: Zara, stradivarius.com, ruslanbaginskiy.ua

Давайте з'ясуємо одну річ: 2021-й рік офіційно став роком нашарування, надмірності і надто яскравих речей. Застрягши в дома на більшу частину 2020 року, модниці жадали надіти на себе все і відразу, вихваляючись кожною новою річчю, яку вони купили онлайн під час карантину. Дивлячись на колекції дизайнерів після Тижнів моди стає зрозуміло, що ця тенденція продовжиться і в 2022 році.

Головні убори не стали винятком. Ми підібрали 5 найстильніших варіантів шапок сезону осінь-зима 2021, без яких не обійтися в негоду.

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Панами

Панами або капелюхи-відра повернулися в наші гардероби надовго. Вони вже кілька сезонів підкорюють подіуми і по прогнозам дизайнерів залишаться ще як мінімум на кілька років в тренді. Атмосфера 90-х років, яка простежується в цьому аксесуарі, як і раніше затребувана. Погодимося, вони ідеально підходять для створення стильного стритстайл-образу.

Панами Teplota, 519 грн / Фото: teplota.in.ua

Біні

Ця шапка – один з найбільш універсальних варіантів, який ідеально підходить як чоловікам, так і жінкам. Шапки-біні можна поєднувати з будь-яким верхнім одягом, і вони тепліші, ніж панами або кепки. Вибираючи таку шапку, зверніть увагу на тканину, купуйте варіанти з натуральної вовни.

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Шапка Ruslan Baginskiy, 3900 грн / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Хустка

У теплу пору року хустку можна заплести в волосся, зав'язати на сумці, носити як шарф або використовувати як маску для обличчя. А ось восени і взимку їх утеплені варіанти врятують від негоди.

Утеплена хустка Nesamovyto, 2800 грн / Фото: nesamovyto.com

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Бейсболки

Зручність і універсальність цього головного убору роблять його незамінним в будь-якому гардеробі. Цікаво, що бейсболки стали популярні завдяки далекобійникам. Саме вони задали тренд на цей аксесуар багато років назад. На осінь і зиму вибирайте вовняні варіанти.

Хутряна кепка Mango, 799 грн / Фото: shop.mango.com/

Шапка в скандинавському стилі

Такі моделі головних уборів у багатьох з нас були ще в дитинстві. Балабон, ідеальний однотонний трикотаж – ось ті прості і важливі правила, які не замінить жодна трендова модель.

Шапка EA7, 2999 грн / Фото: intertop.ua

Балаклава

Аксессуар, який викликає зловісніть став хітом останніх кількох років. У певному сенсі вони несуть ідею безпеки і захисту, що особливо актуально в еру пандемії. У минулому сезоні вони стали головними героями колекцій дизайнерів. Схоже, настала черга стати головними і в нашому гардеробі.

Балаклава Hard Kyiv Streetwear, 400 грн / Фото: instagram.com/hardkyiv/

Берет

Один з найстаріших класичних варіантів головних уборів знову в моді. На скільки зігріє така шапка ми не впевнені, але берет, надітий поверх розпущеного волосся, створить самий жіночний і романтичний образ.

Берет Stradivarius, 499 грн / Фото: stradivarius.com

Капюшон

Цей варіант в'язаної шапки не просто модна річ. Вони зручніші традиційних головних уборів тим, що представляють собою поєднання шарфа і капюшона. А що ще потрібно, коли на вулиці холод.