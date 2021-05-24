ТОП-7 найбільш обговорюваних зіркових образів Billboard Music Awards-2021

Учора в театрі Microsoft нагородили талановитих виконавців і музикантів

Минулих вихідних було на що подивитися. В суботу ми вболівали за Go_A і насолоджувалися виступами інших фіналістів "Євробачення-2021". А вже в неділю стежили за номінантами Billboard Music Awards – однієї з найбільших музичних премій США.

Рекордсменом церемонії став The Weekend: він отримав 10 із 16 нагород, на які був номінований. Крім того, неодноразово прозвучали імена Тейлор Свіфт і Габбі Баррет. Ось тільки перша на Billboard Music Awards так і не з'явилася, а друга збила з пантелику своєю сукнею. Про її образ, а також про найцікавіші вбрання інших зіркових гостей говоримо далі.

Фото: instagram.com/billboard

На "Оскар-2021" знаменитості одяглися з ніг до голови в золото, нагадавши заповітні статуетки. Номінанти Billboard Music Awards недалеко пішли. Співачка Габбі Баррет з'явилася в пишній сукні зі шлейфом Nicolas Jebran, чим розділила своїх шанувальників на два табори.

Одні помітили, що розкішне вбрання підкреслює важливість отриманих нею премій і символізує початок нового розділу. Інші припустили, що Габбі заплуталася в шторах і не встигла переодягнутися.

Фото: Getty Images

Ще однією шанувальницею золотого тренда стала Пріянка Чопра. Цього разу індійська красуня засвітила не лише декольте. Вона обрала напівпрозору суню Dolce & Gabbana з високим розрізом і широким металевим поясом на талії. Як завжди, бездоганно!

Фото: instagram.com/priyankachopra

Срібло на Billboard Music Awards користувалося трохи меншою популярністю. Його блиск припав до смаку епатажній співачці Karol G. І якщо спереду силуетна сукня з вирізом на талії здавалося більш-менш пристойною, то ззаду...

Фото: instagram.com/karolg

Складно повірити, але колумбійка виявилося не найрозкутішою гостею церемонії. Перше місце забрала актриса Меган Фокс – дівчина лауреата Billboard Колсона Бейкера, відомого під псевдонімом Machine Gun Kelly. Пекуча брюнетка підкреслила яскраву зовнішність провокаційним вбранням із нової колекції Mugler. Замість "красиво одягнена" правильніше сказати "красиво роздягнена".

Фото: instagram.com/billboard

Не бракувало оригінальності й Doja Cat. Вона вдягнула не сукню і навіть не класичний костюм. Виконавиця зробила ставку на комплект з мікротопа з об'ємними рукавами і обтислих брюк-кльош Balmain. Просто юна Круелла де Віль.

Фото: instagram.com/dojacat

У схожому образі Valentino на червону доріжку вийшла Аліша Кіс. Замість смугастого принта вона надала перевагу кораловому total look, а зверху накинула майже таку ж величезну накидку, як у Габбі Баррет.

Фото: instagram.com/aliciakeys

Saweetie пофантазувала на тему епохи рококо. Щоправда, навряд чи тоді можна було зустріти на балу такі яскраві тканини. Хоча головним акцентом став навіть не колір сукні, а манікюр. Дорого, багато!

Фото: instagram.com/bbmas

Фото: instagram.com/saweetie

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