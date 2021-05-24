ТОП-7 найбільш обговорюваних зіркових образів Billboard Music Awards-2021
Учора в театрі Microsoft нагородили талановитих виконавців і музикантів
Минулих вихідних було на що подивитися. В суботу ми вболівали за Go_A і насолоджувалися виступами інших фіналістів "Євробачення-2021". А вже в неділю стежили за номінантами Billboard Music Awards – однієї з найбільших музичних премій США.
Рекордсменом церемонії став The Weekend: він отримав 10 із 16 нагород, на які був номінований. Крім того, неодноразово прозвучали імена Тейлор Свіфт і Габбі Баррет. Ось тільки перша на Billboard Music Awards так і не з'явилася, а друга збила з пантелику своєю сукнею. Про її образ, а також про найцікавіші вбрання інших зіркових гостей говоримо далі.
На "Оскар-2021" знаменитості одяглися з ніг до голови в золото, нагадавши заповітні статуетки. Номінанти Billboard Music Awards недалеко пішли. Співачка Габбі Баррет з'явилася в пишній сукні зі шлейфом Nicolas Jebran, чим розділила своїх шанувальників на два табори.
Одні помітили, що розкішне вбрання підкреслює важливість отриманих нею премій і символізує початок нового розділу. Інші припустили, що Габбі заплуталася в шторах і не встигла переодягнутися.
Ще однією шанувальницею золотого тренда стала Пріянка Чопра. Цього разу індійська красуня засвітила не лише декольте. Вона обрала напівпрозору суню Dolce & Gabbana з високим розрізом і широким металевим поясом на талії. Як завжди, бездоганно!
Срібло на Billboard Music Awards користувалося трохи меншою популярністю. Його блиск припав до смаку епатажній співачці Karol G. І якщо спереду силуетна сукня з вирізом на талії здавалося більш-менш пристойною, то ззаду...
Складно повірити, але колумбійка виявилося не найрозкутішою гостею церемонії. Перше місце забрала актриса Меган Фокс – дівчина лауреата Billboard Колсона Бейкера, відомого під псевдонімом Machine Gun Kelly. Пекуча брюнетка підкреслила яскраву зовнішність провокаційним вбранням із нової колекції Mugler. Замість "красиво одягнена" правильніше сказати "красиво роздягнена".
Не бракувало оригінальності й Doja Cat. Вона вдягнула не сукню і навіть не класичний костюм. Виконавиця зробила ставку на комплект з мікротопа з об'ємними рукавами і обтислих брюк-кльош Balmain. Просто юна Круелла де Віль.
У схожому образі Valentino на червону доріжку вийшла Аліша Кіс. Замість смугастого принта вона надала перевагу кораловому total look, а зверху накинула майже таку ж величезну накидку, як у Габбі Баррет.
Saweetie пофантазувала на тему епохи рококо. Щоправда, навряд чи тоді можна було зустріти на балу такі яскраві тканини. Хоча головним акцентом став навіть не колір сукні, а манікюр. Дорого, багато!
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