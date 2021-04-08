ТОП-5 речей, які повинні бути в гардеробі сучасного чоловіка

Стиліст Ільяс Сахтара розповів, які речі бажано мати кожному чоловікові

Теплі дні ось-ось настануть, тому пора оновити гардероб. Стиліст телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара розповів, які речі бажано мати кожному чоловікові, який хоче виглядати стильно і сучасно.

Стиліст Ільяс Сахтара Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Деяким чоловікам важко відмовитися від звичних штанів і светрів та вибрати щось нове і стильне. Але коли-небудь все ж варто почати змінювати свій гардероб. Що саме сьогодні в тренді? Ведучий мейковер-шоу "Миссия: краса" Ільяс Сахтара запропонував ТОП-5 речей.

Штани-карго Фото: Pinterest

У них вільний крій, є кілька кишень, а знизу вставлена резинка. Штани-карго підійдуть чоловікам, які ведуть активний спосіб життя і прагнуть кожен день виглядати по-різному.

Фішка: обирайте світлі відтінки, які освіжають образ і роблять його більш стильним і модним. Наприклад, пісочний або бежевий.

Рубашка-куртка Фото: zara.com

Це "гібрид" двох речей, які часто вибирають чоловіки. Чому б тоді їх не поєднати? Під неї можна надіти футболку і носити розстібнутою.

Фішка: якщо у вас є ... невеликий животик, вибирайте світлу футболку, тоді вертикальна лінія світлого кольору, яка буде видна між двома бортами сорочки-куртки, візуально витягне фігуру.

Сорочка oversize

Cорочка oversize Фото: Pinterest

Дуже стильний останнім часом фасон, який допомагає худорлявим чоловікам виглядати більш мужніми завдяки oversize, а тим, у кого є зайва вага, приховати об'єми.

Фішка: знову-таки вибирайте світлий колір, тому що oversize темного кольору виглядають похмуро і мішкувато. Під світлу сорочку такого фасону можна надягати темну футболку. Наприклад, темно-сіру футболку, а до неї світло-сірі брюки-карго.

Укорочені брюки

Укорочені брюки Фото: asos.com

Цей фасон нам подарували скандинави. Сьогодні також модно підвертати штанини. Завдяки укороченим або підвернутими штанинам ноги чоловіка виглядають сильнішими і ... красивими.

Фішка: чоловікам властиво вибирати штани на 1-2 розміри більше. З укороченими брюками цей номер не пройде, інакше ви будете виглядати комічно. Під такі брюки носіть взуття без шкарпеток.

Різнобарвні кросівки

Різнокольорові кросівки Фото: Pinterest

Сьогодні їх носять в поєднанні з одягом різних стилів. Але що стосується кольору, то зазвичай чоловіки вибирають білий або чорний. Зверніть увагу на кросівки, в дизайні яких є хоча б три кольори. Наприклад, чорний, блакитний і жовтий.

Фішка: гамма 1 темний + 2 світлих і яскравих кольорів = найкращий варіант. Яскраві кольори (наприклад, гірчичний або помаранчевий) створюють настрій. Вони динамічні, емоційні та помітні.

Дивіться програму "Місія: краса" по буднях о 10:40 на телеканалі "Україна".

Початок 4 сезони "Місія: краса" – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, як підготувати речі з хутра, кашеміру і шерсті на літнє зберігання.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися