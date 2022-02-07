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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Вільні сукні, квіткові принти, шнурівка: ТОП-5 речей, яких варто позбутися у 2022 році

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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7 лютого, 13:29
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Розповідаємо, як йти в ногу з часом і виглядати стильно у 2022 році, змінивши лише 5 предметів гардеробу на нові
5 речей у вашому гардеробі, яким потрібно влаштувати тривалий відпочинок
5 речей у вашому гардеробі, яким потрібно влаштувати тривалий відпочинок / Фото: Vogue

Раніше ми писали про верхній одяг-антитренди зими 2022 року. Сьогодні продовжимо розвивати тему застарілих речей у гардеробі. Також розповімо, на що можна замінити одяг, що безнадійно вийшов з моди.

Не поспішайте викидати все це, просто відкладіть подалі. Оскільки мода циклічна, то незабаром старий гардероб може стати трендовим. А, може, й ні...

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Замінити сукню з органзи – на блискучу сукню-сітку

Готуйтеся до того, що в 2022 знову модно максимально оголювати тіло, демонструючи сексуальність. Тому розслаблені легкі сукні можна відкласти подалі, замінивши їх на провокаційніші варіанти з напівпрозорої органзи та блискучої сітки. Saint Laurent показали нову весняну колекцію 2022 з провокаційною сукнею-кольчугою, а Versace продемонстрували високу моду у сукні з глибоким розрізом у стегна з мерехтливої чорної тканини. Повсякденно такі речі носити, як мінімум, дивно, але на пляжі або тематичній вечірці – дуже круто.

Rejina Pyo FW 2022
Rejina Pyo FW 2022 / Фото: vogue.ua

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Saint Laurent SS 2022
Saint Laurent SS 2022 / Фото: Vogue

Versace FW 2022
Versace FW 2022 / Фото: vogue.ua

Замінити штани зі шнурівкою на штани з низькою посадкою

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Якщо минулого літа модники хизувалися вулицями у штанах зі шнурівкою, що нагадують ковбойський стиль, то в 2022 буде актуально замінити їх на моделі з низькою посадкою, що оголюють прес. У 2000-х у таких ходили Крістіна Агілера, Брітні Спірс і Шакіра, а сьогодні їх повертають у моду сучасні ікони поп-культури Дуа Ліпа, Белла Хадід і Кедал Дженнер.

Balmain FW 2022
Balmain FW 2022 / Фото: vogue.ua

Dolce & Gabbana FW 2022
Dolce & Gabbana FW 2022 / Фото: vogue.ua

Miu Miu FW 2022
Miu Miu FW 2022 / Фото: vogue.ua

Замінити одяг з дрібним польовим розсипом – на одяг з великими бутонами

Квіткові мотиви ми бачимо у дизайнерів практично кожного сезону. І 2022-й не став винятком, але тепер польовий розпис замінить одяг із великими бутонами. Saint Laurent прикрасили червоними квітами обтягуючі комбінезони, Valentino – сукні, що летять.

Saint Laurent FW 2022
Saint Laurent FW 2022 / Фото: vogue.ua

Valentino FW 2022
Valentino FW 2022 / Фото: vogue.ua

Замінити топ із зав'язками – на топ із шлейфом

Топи із зав'язками на талії можна відкласти, замінивши їх на топи з довгими шлейфами. Вони ідеально доповнять повсякденний образ та будь-який вечірній вихід. Атласний рожевий топ Carolina Hererra з довгим шлейфом зробить вас зіркою вечірки, а топ Missoni буде по-королівськи виглядати на курорті.

Carolina Hererra FW 2022
Carolina Hererra FW 2022 / Фото: vogue.ua

Missoni FW 2022
Missoni FW 2022 / Фото: vogue.ua

Замінити зелене – на фіолетове

У грудні 2021 року Інститут кольору Pantone оголосив головний колір 2022 року – ним став новий відтінок лілового під назвою Very Peri. Цей колір поєднує спокійний синій відтінок з енергійним відтінком червоного. Тому у вашому гардеробі обов'язково має бути мінімум одна річ у цьому відтінку. Alberta Ferretti у грецькому стилі, а Valentino – мінімалістичне плаття з глибоким декольте.

Albera Ferretti FW 2022
Albera Ferretti FW 2022 / Фото: vogue.ua

Valentino FW 2022
Valentino FW 2022 / Фото: vogue.ua

Також читайте: українські студенти продають речі, зроблені бабусями. Де їх придбати

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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