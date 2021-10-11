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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

7 весільних трендів весни 2022, від яких ми в захваті

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
11 жовтня, 15:52
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Чепці замість фати, чорні стрічки і сексуальні розрізи. Зібрали для вас головні тренди весільної моди майбутньої весни, які захоче приміряти кожна наречена
Весільні тренди весна 2022
Весільні тренди весна 2022 / Фото: runway360.cfda.com

У минулому році пандемія і локдауни порушили весільні плани багатьох пар. В даний час закохані насолоджуються можливістю відсвяткувати день любові і відданості. Чого тільки варте одруження Моргенштерна.

У свою чергу дизайнери і модні бренди раді представити свої останні колекції святкових нарядів на Тижні весільної моди, яка пройшла в Нью-Йорку.

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Ми подивилися всі весільні колекції і вибрали 7 важливих трендів весни 2022.

Маленька чорна деталь

Різноманітні кольорові рішення в нарядах нареченої завжди були популярні. У цьому сезоні дизайнери вирішили додати нотку сміливості, прикрасивши білосніжні вбрання чорної деталлю. Такий елегантний акцент додасть образу контрастності і чарівності.

Scorcesa SS 2022
Scorcesa SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

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Scorcesa SS 2022
Scorcesa SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Пишні рукава

Довгі рукава з буфами і рукава-ліхтарики – хіт нового сезону. Ці деталі всіляких форм були представлені майже в кожній колекції. Спадаючі, пишні або каскадні, всі вони підкреслять прості силуети і додадуть образу романтичності.

Kaviar Gauche SS 2022
Kaviar Gauche SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

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Halfpenny London SS 2022
Halfpenny London SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Корсети

Дизайнери весільних суконь, як і всі ми, піддалися впливу серіалу "Бріджертони". Корсети, що відсилають до епохи регентства, стали новим модним трендом майбутньої весни.

Nadia Manjarrez Studio SS 2022
Nadia Manjarrez Studio SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Ines di Santo SS 2022
Ines di Santo SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Розрізи

Найсексуальніша тенденція 2021 і 2022 року. Дизайнери пропонують нам відкривати більше частин тіла на загальний огляд. Бренди весільних суконь вторять їм і показують свої варіанти найкрасивішої сукні в житті кожної дівчини.

Вибирайте варіанти на свій розсуд: розрізи до стегна, глибокі вирізи декольте або оголена спина.

Ines di Santo SS 2022
Ines di Santo SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Halfpenny London SS 2022
Halfpenny London SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Міні

Плаття нареченої, що відкривають довгі стрункі ноги, зведуть з розуму не тільки нареченого, а й усіх запрошених на весілля чоловіків. Зверніть увагу на оригінальні фасони. Наприклад, з подовженими шлейфами, рукавами-ліхтариками або з корсетами.

Nadia Manjarrez Studio SS 2022
Nadia Manjarrez Studio SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Judith Rae SS 2022
Judith Rae SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Штани

Брючні костюми замість традиційної сукні нареченої давно не новина. Навесні 2022 року дизайнери пропонують вдягати класичні білі смокінги разом з ажурними шовковими блузами. Прямі силуети штанів і скінні краще відкласти подалі, а вибирати форму кльош. Ідеальним поєднанням стане заміна жакету на блузи.

Kaviar Gauche SS 2022
Kaviar Gauche SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Yolan Cris SS 2022
Yolan Cris SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Замість фати

Замість звичного аксесуара вибирайте небанальні варіанти. Віночки, стрічки, банти, хустки і чепчики, що переходять в кейп, пов'язки, як у Еді Седжвік і обідки. Невід'ємний атрибут класичного образу нареченої вже давно зазнав масу змін.

Reem Acra SS 2022
Reem Acra SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Nadia Manjarrez Studio SS 2022
Nadia Manjarrez Studio SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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